Авиакомпания придумала способ сократить очереди в туалеты самолетов

Сократить очереди в туалетные комнаты самолетов поможет перераспределение потоков пассажиров. Этот способ придумали в компании Airbus.

Система предельно проста: около туалетных кабинок установят видеокамеры, которые смогут транслировать картинку. Бортпроводники, изучив ситуацию в режиме реального времени, перенаправят пассажиров в более свободные уборные.

Кроме того, система позволит выяснить, если кто-то из пассажиров задержится в туалете слишком долго.

В Airbus уточнили, что система не угрожает конфиденциальности клиентов, поскольку видео с камер сохраняться не будет, передает CNN.