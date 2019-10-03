Банкиры предложили при оплате таможенных пошлин не использовать доллар

Банкиры предложили отказаться от доллара при оплате ввозных таможенных пошлин на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Инициатором идеи выступил Евразийский банк развития (ЕАБР). Он же готов стать посредником в этих расчетах, сообщили "Российской газете" в кредитной организации.

Сегодня при перечислении ввозных таможенных пошлин действует двусторонняя система расчетов между центробанками стран - участниц ЕАЭС. Инициатива ЕАБР заключается в том, чтобы ввести в эту систему структуры, которые получат ряд функций центробанков стран союза (России, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Армении). Речь идет об учете договорной базы и переводах денежных средств. Без доллара.

Единая расчетная валюта в рамках экономического пространства ЕАЭС не потребуется

К дедолларизации подталкивает сама ситуация, согласен исполнительный директор Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Мурычев. "Как физические, так и юридические лица, - пояснил он "РГ", - рискуют оказаться на руках с замороженными счетами в американской валюте. Никому не нравится испытывать постоянные опасения за циркуляцию собственных денег. Ничего удивительного в том, что независимые государства пытаются выстроить суверенную систему торговых отношений, неподвластных угрозе очередных санкций США".

О готовности к углубленному участию в интеграционных проектах стран ЕАЭС рассказал заместитель председателя правления ЕАБР Марат Кусаинов. "Банк готов участвовать в создании общего финансового рынка по расширению использования национальных валют во взаимных расчетах", - отметил он.

Марат Кусаинов подтвердил также, что ЕАБР предложил свое участие в предоставлении банковских гарантий при осуществлении государственных закупок в странах - участницах союза.

В исследовании ЕАБР за 2018 год "Национальные валюты во взаиморасчетах в рамках ЕАЭС: препятствия и перспективы" подтверждается увеличение в последние годы доли национальных валют, среди которых преобладает российский рубль, в обороте между участниками союза. Тем не менее на доллар и евро, как резервные валюты, по-прежнему приходится около четверти внешнеторгового оборота. "По своему значению в совокупных платежах для России рубль уступает доллару и фактически соответствует евро. В зоне СНГ между рублем и долларом существует стабильный паритет, тогда как в ЕАЭС рубль контролирует уже две трети рынка, а в Таджикистане - свыше 80 процентов", - говорится в докладе.

Однако доллар США остается доминирующей валютой при оплате товаров и услуг между государствами ЕАЭС. Единственным исключением здесь остается Россия. А в расчетах Беларуси со странами ЕАЭС (кроме России) на доллар приходится примерно 50 процентов, в расчетах между Казахстаном и Киргизией - около 80 процентов. "Это серьезный резерв для повышения значимости национальных валют в расчетах, на который следует обратить внимание", - делают вывод эксперты ЕАБР.

В зоне СНГ между рублем и долларом существует паритет, в ЕАЭС он контролирует две трети рынка

Использовать в этих расчетах вместо доллара российский рубль предложил Межгосударственный банк, учредителями которого являются Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия, Туркменистан, Молдавия и Таджикистан. Однако, по мнению Мурычева, единая расчетная валюта в рамках экономического пространства ЕАЭС, не требуется. "Входящие в Евразийское экономическое пространство государства не желают поступаться своими интересами, для них это вопрос суверенитета. Но этого и не нужно. Уже сейчас ведутся взаиморасчеты в национальных валютах, что вполне устраивает торговых партнеров. Другое дело, что необходимо убирать транзакционные барьеры, связанные с использованием нацвалют. В этом вопросе как раз и могут помочь инициативы Евразийского банка развития, которые заключаются в создании клирингового механизма расчетов между странами ЕАЭС", - заключил Мурычев.

Ранее в интервью "РГ" председатель правления ЕАБР Андрей Бельянинов, отвечая на вопрос о возможной дедолларизации торговых отношений внутри ЕАЭС отметил, что банк провел переговоры о запуске валютных пар рубль - тенге и рубль - сомони со странами Евразийского экономического союза. "Технологически это оказалось несложно, главное, чтобы нам было разрешено открыть корсчета в центральном банке той страны, с которой мы делаем пару. А у нас весьма комфортные условия работы с Национальным банком Казахстана - все-таки штаб-квартира ЕАБР в Алма-Ате. В частности, казахстанская биржа открыла у нас корсчета. За счет этого мы начали проводить внутреннюю конвертацию, пошли первые сделки",- отметил Бельянинов.

ЕАЭС не первое экономическое пространство, которое предпринимает попытки слезть с долларовой "иглы". В 2014 году взаиморасчеты в суверенных валютах начали проводить Уругвай и Бразилия. Как отмечалось, инициатива стала результатом переговоров стран, входящих в Меркосур (Таможенный союз Южной Америки) и БРИКС.

От взаимных расчетов в долларах США отказались Китай и Австралия. В нацвалютах торгуют КНР и Япония, а также Япония и Бразилия. Пять лет назад рублевые платежи провели Россия и КНДР, а Поднебесная запустила на Шанхайской энергетической бирже нефтяные торги в юанях.

На фоне охлаждения отношений между США и Турцией Анкара заявила о намерении начать торговлю в нацвалютах с Россией, Китаем и Ираном. Президент Турции даже призвал своих сограждан менять доллары на национальную валюту.