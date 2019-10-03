ЦБ РФ рекомендовал банкам раскрывать заемщикам их долговую нагрузку

Кредиторы обязаны рассчитывать долговую нагрузку по новым требованиям, вступившим в силу 1 октября. Ранее в интервью "Российской газете" директор Департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова сообщила, что ЦБ может обязать кредиторов раскрывать ПДН.

"Такого обязательства - показать клиенту результат расчета - у кредитора нет, хотя мы думаем над этим в контексте дальнейшего развития этого инструмента", - сказала Данилова.

Раскрытие показателя даст возможность заемщику убедиться, что банк или МФО корректно оценили долговую нагрузку. Чем она выше, тем дороже может оказаться кредит для конкретного клиента: если платежи по всем непогашенным кредитам (включая вновь выдаваемый) составят более половины от среднего дохода человека за последние шесть месяцев, то банку придется резервировать под этот кредит больше капитала. Фактически запретительный коэффициент риска (320 процентов) Банк России решил применить к кредитам с полной стоимостью от 25 до 30 процентов, которые выдаются заемщикам, тратящим на обслуживание долга свыше 80 процентов доходов.

Банк России также рекомендовал предупреждать заемщика, что если он не предоставит подтверждающие документы о своих доходах, банк и МФО могут использовать при расчете ПДН данные Росстата о среднедушевом доходе в регионе регистрации заемщика. Если оцененный таким образом ПДН окажется выше 50%, это может негативно повлиять на условия кредитования клиента.