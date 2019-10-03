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03.10.2019 14:14
Рубрика: Общество

Члены корабля "Союз МС-12" благополучно вернулись на Землю

Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-12" с космонавтом Алексеем Овчининым, астронавтом Ником Хейгом и участником космического полета-членом экспедиции посещения ЭП-19 - Хаззаа Аль Мансури совершил посадку в казахстанской степи в 14.00 по московскому времени. Об этом сообщается на официальном сайте "Роскосмоса".

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Отмечается, что спуск и приземление аппарата прошли штатно, члены экипажа чувствуют себя хорошо. Отстыковка от Международной космической станции произошла в четверг в 10.37 мск.

Пилотируемый корабль "Союз МС-12" находился в составе станции с 15 марта. Продолжительность пребывания в космическом полете Алексея Овчинина и Ника Хейга составила 203 суток, Хаззаа Аль Мансури - восемь суток.

Экипаж за время своей миссии выполнил "программу научно-прикладных исследований и экспериментов по программе длительных экспедиций МКС-59, МКС-60 и экспедиции посещения ЭП-19, поддерживал работоспособность МКС и проводил работы по ее дооснащению оборудованием, доставленным грузовыми кораблями".

Общество Космос Правительство "Роскосмос"
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