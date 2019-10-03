ЦСКА проиграл "Эспаньолу" в Лиге Европы

Новости

Ископаемое возрастом 50 миллионов лет изменило взгляд на эволюцию 21:37
Во льдах Энцелада найдена органика 21:36
Авиакомпания придумала способ сократить очереди в туалеты самолетов 21:08
На Алтае семилетний мальчик угнал иномарку и попал в ДТП 21:04
Суд арестовал сына вице-президента МТС после погони в Москве 20:42
Путин: РФ и Китай никогда не работают и не дружат против кого-либо 20:42
Tesla установила новый рекорд продаж 20:40
Путин: РФ помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении 20:36
Путин: Россия выступает против создания новых военных блоков 20:21
Минск рассчитывает на дальнейшее укрепление отношений с ФРГ 20:17
В США назвали самый мощный самолет российских ВВС 20:00
В Крокус-Экспо наблюдается нашествие орков, друидов и других неведомых персонажей 19:51
Токаев: ни одна проблема в мире не решается без участия России 19:36
Путин поприветствовал Вышинского в Сочи 19:21
Президент Казахстана: Напряжение в Азии вызвано дефицитом доверия 19:20
Король Иордании: Россия играет ключевую роль во многих регионах мира 18:59
В ПАСЕ попытались сорвать выступление главы российской делегации 18:56
Путин отметил исторический шаг Трампа в диалоге с КНДР 18:53
Путин рассказал, как в 90-е удалось избежать гражданской войны 18:52
"Матч ТВ" приобрел права на показ Евролиги и Еврокубка 18:38
Путин предложил создать организацию по безопасности в Персидском заливе 18:36
В квартире напавшего на полицейских в Париже проводится обыск 18:31
Мэр Керчи ушел в отставку 18:23
Вашингтон создаст базу ДНК нелегалов 18:18
Для строительства дорог привлекут частные деньги 18:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят готовность ЖКХ Москвы к осенне-зимнему сезону
В "РГ" обсудят готовность ЖКХ Москвы к осенне-зимнему сезону
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
03.10.2019 22:04
Рубрика: Спорт

ЦСКА проиграл "Эспаньолу" в Лиге Европы

Текст: Максим Домчев
ЦСКА во втором туре группового раунда Лиги Европы уступил на своем поле "Эспаньолу" - 0:2. После двух туров в активе армейцев ни одного очка.

После оглушительного фиаско во втором тайме стартового матча против "Лудогорца", в котором команда Виктора Гончаренко пропустила пять мячей, на вторую игру армейцы настраивались особо. Да и вторая неудача ставила под вопрос дальнейшие перспективы клуба.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
"Локомотив" проиграл на своем поле мадридскому "Атлетико"

Накануне матча стало известно, что восстановился после травмы защитник Гогуа, да и в остальном серьезных проблем с составом у ЦСКА не было.

В первом тайме ЦСКА чаще владел мячом и имел несколько опасных моментов. В одном из них Влашич нанес удар в дальний верхний угол, но голкипер гостей свою команду спас.

Фото: AP.
"Зенит" обыграл "Бенфику" в Лиге чемпионов

После перерыва гости стали действовать более активно. И у ворот Акинфеева начали возникать опасные моменты. И после одного из них китайский нападающий гостей Лэй открыл счет в матче. ЦСКА предпринимал попытки отыграться, но не преуспел в этом. А в компенсированное время матча после ошибки Магнуссона Кампусано поставил точку в матче.

После двух туров ЦСКА не имеет в своем активе ни одного очка, однако шансы на выход из группы еще остаются.

Спорт Футбол Лига Европы Спортивные организации Футбольные клубы ЦСКА Лига Европы 2019/2020 РГ-Фото
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин рассказал, как в 90-е удалось избежать гражданской войны
Суд арестовал сына вице-президента МТС после погони в Москве
Минфин предложил повысить розничные цены на водку и коньяк
Париж: Устроивший бойню в штаб-квартире полиции конфликтовал с начальством
Главу Росгидромета Максима Яковенко освободили от должности