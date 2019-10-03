ЦСКА проиграл "Эспаньолу" в Лиге Европы

ЦСКА во втором туре группового раунда Лиги Европы уступил на своем поле "Эспаньолу" - 0:2. После двух туров в активе армейцев ни одного очка.

После оглушительного фиаско во втором тайме стартового матча против "Лудогорца", в котором команда Виктора Гончаренко пропустила пять мячей, на вторую игру армейцы настраивались особо. Да и вторая неудача ставила под вопрос дальнейшие перспективы клуба.

Накануне матча стало известно, что восстановился после травмы защитник Гогуа, да и в остальном серьезных проблем с составом у ЦСКА не было.

В первом тайме ЦСКА чаще владел мячом и имел несколько опасных моментов. В одном из них Влашич нанес удар в дальний верхний угол, но голкипер гостей свою команду спас.

После перерыва гости стали действовать более активно. И у ворот Акинфеева начали возникать опасные моменты. И после одного из них китайский нападающий гостей Лэй открыл счет в матче. ЦСКА предпринимал попытки отыграться, но не преуспел в этом. А в компенсированное время матча после ошибки Магнуссона Кампусано поставил точку в матче.

После двух туров ЦСКА не имеет в своем активе ни одного очка, однако шансы на выход из группы еще остаются.