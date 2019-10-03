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03.10.2019 20:16
Рубрика: Происшествия

Генерала позвали на процесс

Дело Александра Дрыманова передано в Мосгорсуд
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 223(7981)
Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего начальника столичного главка СКР генерал-майора юстиции в отставке Александра Дрыманова и еще двух фигурантов.

О том, что Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело для рассмотрения по существу в Московский городской суд, ТАСС сообщила адвокат одного из обвиняемых Елена Федулова. По ее словам, первое судебное заседание должно быть назначено в течение 2 недель после поступления дела в суд. Однако в Мосгорсуде сообщили, что дело в суд еще не поступало.

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Генерал был задержан сотрудниками ФСБ и арестован в середине июля прошлого года по обвинению в двух эпизодах взяточничества - крупного и особо крупного.

По версии следствия, Дрыманов вместе со своим бывшим первым заместителем Денисом Никандровым и экс-главой следственного управления СК РФ по Центральному административному округу Москвы Алексеем Крамаренко входил в организованную преступную группировку, которую возглавлял экс-руководитель управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко.

Офицерам были предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупном размере. Уголовные дела в отношении Никандрова и Ламонова выделили в отдельные производства, так как они полностью признали вину и заключили сделку со следствием.

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Особо крупная взятка, по версии следствия, связана с получением миллиона долларов за освобождение из СИЗО авторитета Андрея Кочуйкова, известного в криминальных кругах как Итальянец. Дрыманов якобы получил из этой суммы 200 тысяч долларов, то есть пятую часть. Кочуйков был задержан после перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве в декабре 2015 года. Как считают следователи, взятку передал бизнесмен Олег Шейхаметов по просьбе Захария Калашова, известного в криминальных кругах как вор в законе Шакро Молодой.

Первое судебное заседание по громкому делу экс-главы московского главка СКР Александра Дрыманова должно быть назначено в течение 2 недель после поступления дела в Мосгорсуд

Второй эпизод взятки связан с получением Дрымановым от своего первого заместителя Дениса Никандрова 9850 евро за покровительство. О передаче денег, а точнее, кредитной карты с деньгами, Никандров заявил в суде по делу экс-главы управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко, по которому Дрыманов проходил свидетелем. Заключивший сделку со следствием Никандров пояснил в суде, что передал карту с деньгами начальнику за содействие назначению на должность и покровительство по службе.

Вину генерал Дрыманов не признает, называет обвинения абсурдными, считая себя оговоренным бывшим подчиненным - Никандровым.

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