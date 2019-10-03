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Рубрика: Власть

Дмитрий Медведев начинает двухдневный визит на Кубу

Текст: Владимир Кузьмин
Сегодня у главы российского правительства начинается двухдневный визит на Кубу. Дмитрий Медведев проведет переговоры с председателем Государственного совета и Совета министров республики Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. По итогам обсуждения широкого круга вопросов двустороннего сотрудничества планируется подписание ряда новых межправительственных и межведомственных соглашений, а также коммерческих контрактов.
Фото: Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ ТАСС Фото: Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ ТАСС
Фото: Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ ТАСС

К концу года Москва и Гавана планируют приблизить объем товарооборот к 500 миллионам долларов и готовы принять дополнительные меры для его наращивания в следующие 10 лет. В сентябре в ходе заседания межправительственной комиссии было объявлено о разработке совместной стратегии торгово-экономического сотрудничества, которая учтет приоритеты социально-экономического развития Кубы на период до 2030 года.

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Российский рынок открыт для большинства товаров экспортного интереса Кубы, прежде всего, продовольственных товаров, пояснил "РГ" первый заместитель главы аппарата правительства Сергей Приходько. Также наша страна готова расширять взаимовыгодные торговые связи в области фармацевтики. Российский турист - желанный гость на острове, и существует потенциал для дальнейшего роста взаимных туристических обменов. В прошлом году Кубу посетили более 137 тысяч граждан России.

В числе приоритетов сотрудничества - энергетическая безопасность Кубы, особенно топливная. Собственная нефтедобыча и нефтепереработка не обеспечивают потребности острова в полном объеме, а из-за санкций США и проблем нефтяной отрасли Венесуэлы, которая помогала закрывать дефицит, поставки извне на Кубу идут с перебоями. Поэтому все чаще в последнее время в стране наблюдается нехватка обычного бензина, что сказывается на работе того же общественного транспорта.

Фото: AP Photo/Andrew Harnik
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В помощь Гаване стороны договорились реализовать программу модернизации топливно-энергетического комплекса острова. Это, по словам вице-премьера правительства России Юрия Борисова, сопредседательствующего в межправкомиссии, позволит на треть снизить поставки нефти и сэкономит Кубе 1,8 миллиарда долларов. В первом полугодии 2019 года наша страна нарастила поставки нефтепродуктов партнерам в 3,7 раза к аналогичному периоду прошлого года.

Увеличить экспорт Россия может за счет поставок российской животноводческой продукции и пшеницы. Переговоры между заинтересованными компаниями уже ведутся, подчеркнул Сергей Приходько. В 2018 году товарооборот сельскохозяйственной продукции и продовольствия вырос более чем в 2 раза - до 68,2 миллионов долларов. В этом году отмечается сокращение показателей.

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