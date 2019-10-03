Дмитрий Медведев начинает двухдневный визит на Кубу

Сегодня у главы российского правительства начинается двухдневный визит на Кубу. Дмитрий Медведев проведет переговоры с председателем Государственного совета и Совета министров республики Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. По итогам обсуждения широкого круга вопросов двустороннего сотрудничества планируется подписание ряда новых межправительственных и межведомственных соглашений, а также коммерческих контрактов.

К концу года Москва и Гавана планируют приблизить объем товарооборот к 500 миллионам долларов и готовы принять дополнительные меры для его наращивания в следующие 10 лет. В сентябре в ходе заседания межправительственной комиссии было объявлено о разработке совместной стратегии торгово-экономического сотрудничества, которая учтет приоритеты социально-экономического развития Кубы на период до 2030 года.

Российский рынок открыт для большинства товаров экспортного интереса Кубы, прежде всего, продовольственных товаров, пояснил "РГ" первый заместитель главы аппарата правительства Сергей Приходько. Также наша страна готова расширять взаимовыгодные торговые связи в области фармацевтики. Российский турист - желанный гость на острове, и существует потенциал для дальнейшего роста взаимных туристических обменов. В прошлом году Кубу посетили более 137 тысяч граждан России.

В числе приоритетов сотрудничества - энергетическая безопасность Кубы, особенно топливная. Собственная нефтедобыча и нефтепереработка не обеспечивают потребности острова в полном объеме, а из-за санкций США и проблем нефтяной отрасли Венесуэлы, которая помогала закрывать дефицит, поставки извне на Кубу идут с перебоями. Поэтому все чаще в последнее время в стране наблюдается нехватка обычного бензина, что сказывается на работе того же общественного транспорта.

В помощь Гаване стороны договорились реализовать программу модернизации топливно-энергетического комплекса острова. Это, по словам вице-премьера правительства России Юрия Борисова, сопредседательствующего в межправкомиссии, позволит на треть снизить поставки нефти и сэкономит Кубе 1,8 миллиарда долларов. В первом полугодии 2019 года наша страна нарастила поставки нефтепродуктов партнерам в 3,7 раза к аналогичному периоду прошлого года.

Увеличить экспорт Россия может за счет поставок российской животноводческой продукции и пшеницы. Переговоры между заинтересованными компаниями уже ведутся, подчеркнул Сергей Приходько. В 2018 году товарооборот сельскохозяйственной продукции и продовольствия вырос более чем в 2 раза - до 68,2 миллионов долларов. В этом году отмечается сокращение показателей.