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03.10.2019 18:47
Рубрика: Власть

Для свободы острова

Дмитрий Медведев обсудил с руководством Кубы расширение сотрудничества
Текст: Владимир Кузьмин ( Гавана)
Российская газета - Федеральный выпуск № 223(7981)
В четверг председатель правительства России Дмитрий Медведев прилетел на Кубу с двухдневным визитом. Он провел переговоры с председателем Государственного совета и Совета министров республики Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Цель - укрепление партнерства двух государств.

В последнее время между Россией и Кубой наблюдается стабильный рост двусторонней торговли. Товарооборот по итогам 2018 года вырос на 33,7 процента, достигнув 387,9 млн долларов. Несмотря на введенные ограничения в отношении кубинской экономики со стороны США, объем взаимной торговли продолжает расти и в текущем году. До конца года страны планируют приблизить его к 500 млн долларов. В сентябре в ходе заседания межправительственной комиссии было объявлено о разработке совместной стратегии торгово-экономического сотрудничества, которая учтет приоритеты социально-экономического развития Кубы на период до 2030 года.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Российский рынок открыт для большинства товаров экспортного интереса Кубы, прежде всего продовольственных, пояснил "РГ" первый заместитель главы аппарата правительства Сергей Приходько. Существуют возможности для значительного увеличения двусторонней торговли за счет экспорта российской животноводческой продукции и пшеницы. Компании двух стран, уточнили в правительстве, уже ведут переговоры о начале поставок нашей пшеницы на Кубу.

Аналогичная работа ведется по части животноводческой продукции - Россия хотела бы наладить поставки партнеру своей мясной и молочной продукции. В настоящее время для экспорта на Кубу аттестованы 16 российских профильных предприятий. После согласования необходимых ветеринарных сертификатов станут возможны поставки российской говядины, мяса птицы, готовой мясной продукции, молока и молочной продукции на кубинский рынок. В развитие партнерства стороны подписали ряд новых межправительственных и межведомственных соглашений, а также коммерческих контрактов.

Санкции со стороны США в отношении Острова свободы (здесь их называют обычной блокадой) накладывают большой отпечаток на жизнь простых кубинцев и расставляет акценты в сотрудничестве Москвы и Гаваны. В числе приоритетов сотрудничества - энергетическая безопасность дружественной страны, особенно топливная. Собственная нефтедобыча и нефтепереработка не обеспечивают потребности острова в полном объеме, а из-за санкций США и проблем нефтяной отрасли Венесуэлы, которая помогала закрывать дефицит, поставки нефтепродуктов извне на Кубу идут с перебоями. Поэтому все чаще в стране наблюдается нехватка обычного бензина, что сказывается на работе того же общественного транспорта.

Ведутся переговоры о начале поставок нашей пшеницы на Кубу

В помощь Гаване стороны ранее договорились реализовать программу модернизации топливно-энергетического комплекса Кубы. "Интер РАО-Экспорт" и кубинская Energoimport согласовали "дорожную карту" капитального ремонта 10 энергоблоков по 100 МВт на трех кубинских теплоэлектростанциях. Вся программа, по словам вице-премьера России Юрия Борисова сэкономит Кубе 1,8 млрд долларов.

Официально

Максим Яковенко освобожден от должности главы Росгидромета. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра Дмитрия Медведева. Яковенко возглавлял Росгидромет с сентября 2017 года. Ведомство находится в ведении Минприроды.

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