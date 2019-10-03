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Рубрика: Общество

Строение доисторической акулы ошеломило ученых

Текст: Денис Передельский
Фото: Linda Frey and Christian Klug / Palaontologisches Institut und Museum, University of Zurich Фото: Linda Frey and Christian Klug / Palaontologisches Institut und Museum, University of Zurich
Фото: Linda Frey and Christian Klug / Palaontologisches Institut und Museum, University of Zurich

Палеонтологи изучили окаменелые останки древней акулы вида Phoebodus, обитавшей в океанах порядка 360 миллионов лет назад, и были удивлены строением ее тела и головы.

Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society B, а коротко о нем рассказывает National Geographic. Речь идет об окаменелых останках, ранее найденных в Марокко. Они относятся к двум видам рода Phoebodus - примитивным доисторическим морским обитателям, широко распространенным 360 миллионов лет назад.

До сих пор представители этого рода были известны ученым только по их трехгранным зубам. Однако в Марокко было обнаружено несколько черепов этих акул и один почти полностью сохранившийся скелет. Эти окаменелости и помогли воссоздать строение древних монстров.

Фото: Thurgau Archaeology
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Оказалось, что они обладали угревидным телом, что делало их похожими на морских змей, и очень длинной пастью. Тем самым они немного напоминают современных плащеносных акул.

Однако генетического сходства у них почти нет - древние и современные обитатели морей хоть и были похожи внешне, родственниками являются очень отдаленными. Строение же ископаемой акулы указывает на то, что механизм приема пищи у нее был схож с тем, как питается плащеносная акула.

"Многие современные акулы имеют заостренные зубы, которые позволяют им разрезать свою добычу, прежде чем проглотить кусочки, - говорит соавтор исследования Кристиан Клаг из Цюрихского университета. - Но у представителей рода Phoebodus зубы были конусообразные и обращенные внутрь. Они хороши только для захвата добычи, после чего ее приходится заглатывать целиком. Так сегодня питается и плащеносная акула".

Что касается пасти, то она у Phoebodus оказалась похожа на пасть панцирной щуки, которую также называют Аллигатор Гар. Это большая пресноводная рыба, которая обитает уже около 100 миллионов лет. Она и сейчас встречается в реках Северной Америки.

Длинные челюсти и плоский череп ограничивают силу укуса. Однако у такой головы есть и свои преимущества. Например, такое строение позволяет атаковать добычу боком, из засады. Современные же акулы вынуждены охотиться в открытой воде, причем им приходится "заходить" на жертву только прямо и с одной стороны.

Акулы рода Phoebodus вымерли за миллионы лет до того, как некоторые из их особенностей вновь проявились у современных акул. А некоторые особенности еще и не проявились.

"Я всю свою карьеру провел в поисках новых видов, но никогда не встречал ничего подобного", - говорит Дэвид Эберт, эксперт Тихоокеанского исследовательского центра изучения акул.

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