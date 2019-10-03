Джеймс Кэмерон выложил фото со съемок "Аватара 2"

Всемирно известный режиссер Джеймс Кэмерон поделился фотографией со съемок одного из сиквелов "Аватара". В официальном блоге фантастической франшизы в Twitter появился снимок, на котором запечатлен режиссер с 3D-камерой на плече.

"Машины для создания волн, открытый огонь и Джеймс Кэмерон с 3D-камерой - просто еще один день на съемках сиквелов "Аватара", - говорится в подписи к фотографии.

Видимо, съемочная группа приступила к съемкам финала одной из батальных сцен, так как на заднем плане видны декорации, имитирующие языки пламени, а на переднем можно разглядеть уходящую под воду металлическую конструкцию. Впрочем, сюжет будущего фильма держится в секрете. Пока известно лишь то, что у главных героев Джейка и Нейтири родится дочь, а человечество спустя несколько лет вновь захочет покорить планету Пандора и завладеть ее ресурсами.

Картина Кэмерона "Аватар" вышла на экраны в 2009 году и до недавнего времени считалась самым кассовым в истории фильмом (до выхода на экраны супергеройского фильма братьев Руссо "Мстители: Финал" в апреле этого года). Официальный аккаунт франшизы в Twitter постоянно обновляется: подписчиков знакомят с представителями флоры и фауны загадочной Пандоры, выкладывают лучшие рисунки поклонников, на которых зачастую можно увидеть героев фильма, а также делятся последними новостями о съемках фильмов. Ожидается, что "Аватар 2" зрители увидят в декабре 2021 года. Выпуск трех других частей запланирован на 2023, 2025 и 2027 годы соответственно.