Директор по правовым вопросам крупнейшей российской ритейл-компании Х5 Retail Group Екатерина Лобачева рассказала об использовании LegalTech-решений в сегменте ритейл, взаимодействии с бизнес-подразделениями и о том, как юристам не бояться конкуренции с искусственным интеллектом.

В преддверии международной конференции Skolkovo LegalTech. BlackEdition, которая состоится 29 ноября в "Сколково", мы побывали в гостях у юридической службы Х5 Retail Group, возглавляемой Екатериной Лобачевой - специалистом с более чем 15-летним опытом юридической службы в крупных компаниях. За годы работы Екатерина реализовала ряд масштабных проектов в том числе в части оптимизации и автоматизации бизнес-процессов "МДМ Банка", "ЕвразХолдинга" и "Инвестиционного строительного холдинга", а в 2016 году была назначена на должность директора по правовым вопросам компании Х5 Retail Group, входящей в десятку самых доходных ритейлеров Европы по версии IGD. Екатерина Лобачева отметила важную роль LegalTech в повышении эффективности бизнеса и высказала мнение о том, сможет ли искусственный интеллект заменить сотрудника юридического подразделения.

- Екатерина, что, на ваш взгляд, пользуется наибольшим спросом на рынке юридических технологий?

- Сегодня можно наблюдать изменение трендов в запросах юристов на продукты LegalTech. Если несколько лет назад все занимались организацией и автоматизацией процессов внутри подразделений или компаний, то сейчас есть большой интерес к продуктам, заменяющим работу непосредственно юриста, - всевозможные конструкторы документов, интеллектуальные чат-боты по тем или иным отраслям, системы, позволяющие распознавать, сравнивать документы, искать аналитику и автоматически генерировать ответы. Также считаем актуальной потребность юридических подразделений работать в едином кабинете юриста, который упрощает не только взаимодействие с заказчиком, но и консолидирует все активности того или иного специалиста, позволяет быстро и эффективно подбирать готовые ответы на типовые или уже отработанные запросы и анализировать эффективность и загрузку юриста.

- Какие советы вы могли бы дать бизнесменам, внедряющим решения LegalTech?

- Решения LegalTech - это всего лишь инструменты, которые могут существенно оптимизировать те или иные процессы, но не могут их создать или заменить. Успех внедрения таких решений напрямую зависит от организации самих процессов внутри компаний, правильного определения тех участков, автоматизация которых предполагается. LegalTech - не замена юридического подразделения, а повышение качества и скорости его работы.

- Как лучше всего подготовить сотрудников, какую предварительную работу необходимо провести? Требуется ли полноценный реинжиниринг бизнес-процессов?

- Важно избавиться от субъективно-психологических барьеров - неготовности юристов использовать новые технологии из страха быть замененными искусственным интеллектом. Не менее важную роль играет способность сотрудников отходить от клише и стандартов, которые не позволяют прийти к унификации документов и процессов. Это означает, к примеру, что разрабатываемые документы должны иметь совершенно иную архитектуру и быть написаны простым алгоритмичным языком, чтобы они были не только легкими в понимании, но и в программировании.

- Какова роль юридического департамента в X5 Retail Group: это консультирование по правовым вопросам или более активное участие в принятии бизнес-решений?

- Конечно, юристы и бизнес-подразделения - партнеры. Эффективная правовая поддержка невозможна без понимания юристом бизнеса компании и активного участия в реализации бизнес-стратегии. Мы стараемся по всем вопросам, требующим участия юриста, достигать максимальной вовлеченности в сопровождаемые процессы. Среди прочего некоторые сотрудники юридического подразделения являются постоянными членами инвестиционных комитетов разного уровня.

- Насколько активно вы используете LegalTech-решения? В каких сегментах юридической работы компании они наиболее востребованы?

- Если говорить о внедренных собственных решениях - это автоматизация документооборота, выдачи доверенностей, согласования договоров, учета судебной работы и т. д. Кроме того, мы используем ряд внешних продуктов - для работы с интеллектуальной собственностью, отслеживания судебных активностей.

- Как бы вы оценили роль LegalTech-решений в капитализации и повышении эффективности работы X5 Retail Group?

- LegalTech-решения позволяют правильно и эффективно выстроить процессы, повысить производительность труда сотрудников, а также научиться выделять рутину от действительно высокоинтеллектуального труда. Дополнительным плюсом является создание условий для более самостоятельной работы самих бизнес-подразделений - без необходимости бежать к юристам по поводу и без. И конечно же, такие решения - это безусловный плюс для любой компании. Результат внедрения таких продуктов - ускорение сроков обработки запросов бизнеса, создание прозрачного документооборота, повышение производительности труда юристов в целом. Однако говорить о выстроенной единой инновационной системе работы пока рано. Путь цифровизации юридической работы очень нелегкий.

- В чем отличия российского и зарубежного рынков LegalTech?

- Рынок LegalTech в России и других странах отличается по целому ряду причин. Это и разница правовых систем, и регулирующие соответствующие отношения законодательства, и структура рынка (соотношение инхауса и консалтинга), и объем рынка. Вместе с тем, если посмотреть на рынок продуктов LegalTech, можно обнаружить существенную схожесть многих продуктов, разрабатываемых у нас и за рубежом.

- А есть ли все же у нас уникальные продукты?

- Все отмечают высокий уровень Картотеки арбитражных дел. Нельзя не упомянуть также развивающиеся государством сервисы по автоматизации предоставления государственных услуг.

- Получается, что пока LegalTech - это преимущественно программы, связанные с электронным документооборотом, учетом претензионной работы, базами данных. А есть ли на рынке успешные продукты, полноценно использующие блокчейн, искусственный интеллект, все то, что принято считать передним краем технологии? Работает ли это в России, применяете ли вы это в своей практике?

- Мир переживает очередную технологическую революцию, цифровизация внедряется буквально во все сферы жизни. Мы внимательно следим за рынком LegalTech-продуктов, регулярно тестируем те или иные платформы. Например, возможности построения юридических консультаций на платформах, использующих искусственный интеллект, действительно интересны. Думаю, по прошествии определенного времени мы сможем похвастаться в том числе и собственными разработками в этом направлении.