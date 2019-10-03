Экс-министр Португалии: Санкции ЕС не приносят инициаторам результата

Антироссийские санкции не помогают ЕС достичь заявленных целей в отношениях с Россией. Об этом "Российской газете" на полях ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил бывший министр по европейским делам Португалии Бруно Масаэш.

"Санкции не помогают, потому что они нацелены на блокировку трансфера технологий (обмена инновационными разработками - прим. "РГ"), который нужен России. Но если Россия не может получить это от Европы, то ей следует обратиться к кому-нибудь еще. И Россия как раз этим и занимается: она пытается наладить отношения с Японией, которая может стать для нее источником технологий", - сказал Масаэш.

Однако, по его словам, вопрос санкций остается по-прежнему сложным. Он напомнил, что европейцы не намерены снимать ограничительные меры с России, пока не будет урегулирован конфликт на Донбассе. "Давайте смотреть, что будет дальше", - заключил Масаэш.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявлял, что санкции Евросоюза против России не принесли желаемого результата. По его словам, Брюссель должен нормализовать отношения с Москвой, однако главным условием для этого является завершение конфликта на Украине. "Инициатива должна исходить от нас, европейцев", - считает Бабиш.