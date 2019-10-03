Эксперт: Запущенная ракета показала возможности ядерных сил КНДР

Днем ранее КНДР произвела очередной ракетный запуск. Хотя сначала эксперты посчитали, что это было ставшее уже "рутинным" испытанием реактивных систем залпового огня, которые в этом году КНДР использовала в стрельбах уже десять раз, но потом выяснилось, что речь о более серьёзной системе.

Оказалось, что КНДР запустила предположительно баллистическую ракету средней дальности, которая стартовала с подводного положения. Южнокорейские и западные специалисты высказали точку зрения, что речь идёт о новой модификации системы, которую назвали "Пуккыксон-3" ("Полярная звезда-3").

Сегодня СМИ КНДР по ставшей уже для них традиции опубликовали многочисленные снимки и прочие подробности старта. Эта информация позволила сделать экспертам более точные выводы о продолжающемся развитии КНДР ракетной программы и полученных новых возможностях.

Военный эксперт Владимир Хрусталёв в интервью "Российской газете" пояснил, чем интересна испытанная 2 октября КНДР ракета и как она может усилить военные мускулы Страны чучхе.

КНДР неоднократно испытывала самые различные ракеты. Судя по реакции экспертов, эта модификация в чём-то "продвинутая". Что нового в ней?

Владимир Хрусталев: Сразу можно сказать про дальность. Получается, что это самая дальнобойная твердотопливная баллистическая ракета КНДР на данный момент. Пересчёт её навесной траектории на траекторию минимальной энергии (максимальная дальность при прочих равных) даёт доступные дальность полёта около 2000 км. У уже известных твердотопливных северокорейских ракет морского "Пуккыксон-1" ("Полярная Звезда - 1") и наземного "Пуккыксон-2" ("Полярная Звезда-2") аналогичные пересчёты полигонных пусков дают цифры порядка лишь 1250-1300 км.

Можно ли говорить, что это ещё один шаг вперёд для северокорейских ракетчиков?

Хрусталёв: Конечно. Я бы хотел обратить внимание на внешний вид ракеты в целом. Ракета выглядит не как "чужое прошлое", а весьма современно. Особенно это можно сказать о геометрии и объёме обтекателя, которые схожи современной американской "Трайдент-2", французской М-51 и китайской JL-2. Это важно, так как позволяет предположить, что именно может прятаться под обтекателем и каков возможный уровень других инженерных решений.

Почему обтекатель так важен и что именно он может рассказать о возможностях северокорейской ракеты?

Хрусталёв: Такие обтекатели обычно означали и означают, что полезная нагрузка там скорее всего не простая моноблочная отделяемая головная часть, как у той же "Пуккыксон-1". Это значит, что туда можно заложить что-то с более интересной геометрией и объёмом. Отсюда следует возможность создания радикально новых проблем для противоракетной обороны (ПРО) противника. Речь идёт о создании разделяющихся головных частей!

Причём это не обязательно должны быть какие-то сверхсложные системы, вроде разделяющихся головных частей с индивидуальным наведением. В наши дни совершенно несложно создать разделяющуюся головную часть ракеты так называемого "рассеивающего типа". Подобная система была на старой американской "Поларис-А3", которые устанавливали на подводные лодки. Она не обеспечивала индивидуального наведения на цель каждого из трёх блоков - прицелить можно было один из блоков, либо центр их группировки. Разведение блоков осуществлялось по сигналу системы управления - все уже в полете одновременно отводились от рамы, на которой они крепились. Это и повышало уровень ущерба (суммарную площадь разрушений) какой-нибудь большой площадной цели вроде города противника. С другой стороны - это повышало вероятность того, что даже при противодействии ПРО хотя бы часть боеголовок прорвётся к цели.

То есть получается, что новая ракета КНДР потенциально обладает повышенными возможностями по части преодоления ПРО?

Хрустлёв: Именно так! Там можно придумать несколько схем "начинки" такой боевой части. Например вариант, при котором оснащать каждую ракету несколькими ядерными боеголовками по каким-то причинам нерационально. Тогда под этот обтекатель можно спрятать комплекс достаточно простых и эффективных средств преодоления ПРО! Это могут полновесные тяжёлые ложные цели - с той же геометрией, весом и объёмом что нормальная ядерная боеголовка. Они до самого момента подрыва во всем диапазоне высот неотличимы от полноценных боевых блоков. Могут быть лёгкие надувные цели, которые за пределами земной атмосферы двигаются также как нормальные головные части. Могут быть ложные цели весом десятки килограмм, которые неотличимы от нормальных боеголовок не только за пределами атмосферы, но и в верхних её слоях. Все эти вещи оттягивают на себя часть противоракет, резко снижая вероятность перехвата. А значит повышает вероятность поражения целей в условиях интенсивной и плотной современной ПРО!

КНДР получила новые возможности по части нанесения ядерного удара по гипотетическому противнику?

Хрусталёв: В этот раз скорее всего испытывалась чисто сама ракета, но задел под новый уровень ядерных вооружений заметен невооружённым глазом.

Где Северная Корея может использовать новую ракету?

Хрусталёв: Такая баллистическая ракета (БР) может размещаться как на подводных носителях, так и на наземных, причём адаптировать ракету к наземному запуску гораздо проще, чем "оморячить" сухопутное изделие. Так, например, было с китайскими JL-1 и DF-21. Одна ракета стала БР морского базирования, а вторая - наземной БР средней дальности. То есть произведённых запуск открывает для КНДР дорогу для создания наземных ракетных комплексов на её базе.

У КНДР есть колёсные мобильные наземные платформы в принципе подходящие для создания транспортно-пусковых установок подобных ракет. Это пятиосные и шестиосные автомобили повышенной проходимости - ныне таскающие на себе жидкостные ракеты "Хвасон-7", "Хвасон-10" и "Хвасон-12". Также возможно создание пусковых установок на полуприцепах для обычных гражданских седельных тягачей. Подобные концепты КНДР уже продемонстрировала в 2017 г. на параде в Пхеньяне.

Эту испытанную ракету будут ещё как-то совершенствовать, улучшать?

Хрусталёв: Вполне возможно. Судя по наблюдаемому прогрессу, для КНДР не будет принципиальной проблемой в обозримом будущем создание ещё более многоступенчатых и мощных твердотопливных ракет. Только уже достающих до целей на острове Гуам и далее. Сейчас для целей на Гуаме у КНДР есть жидкостные БР "Хвасон-12", успешно испытанные в 2017 г. Но тут появляется перспектива уже твердотопливных ракет на эти дальности.

Твердотопливные системы в чём-то принципиально лучше уже имеющихся у КНДР жидкостных баллистических ракет? Зачем Северной Корее и твердотопливные БР?

Хрусталёв: Отказ от жидкостных схем позволяет улучшить выживаемость ракетных комплексов за счёт более короткого времени нахождения на позиции как перед пуском, так и после него. То есть снижается уязвимость комплексов для возможной атаки со стороны противника.

Другими важными преимуществами твердотопливных ракет являются более простое хранение и короткое время приведения в готовность, а также отсутствие необходимости работ с жидкими компонентами (горючим и окислителем), которые обычно огнеопасны, взрывоопасны и ядовиты. Это ещё более критично, если речь о размещении и эксплуатации комплексов на подземных базах.

Следующий плюс в том, что в отличие от жидкостных ракет твердотопливная не требует много обслуживающих машин, что упрощает как эксплуатацию комплекса, так и маскировку, организационно-штатные структуры подразделений.

КНДР снова совершила ракетный прорыв? Можно так сказать?

Хрусталёв: Как нам показала ещё "Полярная звезда-2", северокорейцы научились делать транспортно-пусковые контейнеры для твердотопливных ракет. Наличие транспортно-пускового контейнера позволяет в принципе перейти к тому, что часть ракетных комплексов может находиться не только с уже установленной в контейнере ракетой, а с ракетой, где сразу установлены ядерная боеголовка или несколько боеголовок. Транспортно-пусковой контейнер позволяет решить одну из проблем обеспечения необходимых для хранения заряда условий - поддержания температурного режима!

Это говорит о том, что КНДР имеет все шансы снова радикально поднять качественный уровень своих ядерных сил, а значит уровень надёжности и убедительности ядерного сдерживания в целом.