Эксперт: Запущенная ракета показала возможности ядерных сил КНДР

Новости

Король Иордании: Россия играет ключевую роль во многих регионах мира 18:59
В ПАСЕ попытались сорвать выступление главы российской делегации 18:56
Путин отметил исторический шаг Трампа в диалоге с КНДР 18:53
Путин рассказал, как в 90-е удалось избежать гражданской войны 18:52
"Матч ТВ" приобрел права на показ Евролиги и Еврокубка 18:38
Путин предложил создать новую международную организацию по безопасности 18:36
В квартире напавшего на полицейских в Париже проводится обыск 18:31
Мэр Керчи ушел в отставку 18:23
Вашингтон создаст базу ДНК нелегалов 18:18
Для строительства дорог привлекут частные деньги 18:01
Умерла актриса из "Вечера трудного дня" The Beatles Анна Куэйл 17:50
В Сети высмеяли Трампа, потрогавшего колено президента Финляндии 17:49
МИД РФ: Выправление ситуации с визами зависит от США 17:39
Во время прыжка с парашютом 22 десантника США получили травмы 17:32
В Туле попрощались с ветераном, расписавшимся на стене Рейхстага 17:28
Экс-министр Португалии: Санкции ЕС не приносят инициаторам результата 17:23
Собянин наградил 40 лучших педагогов Москвы 17:19
В Петербурге открыли три новые станции метро 17:19
"Мисс Москва" потребовала у бывшего короля Малайзии свыше 700 млн рублей 17:10
АвтоВАЗ снизил цены на Lada Largus "для экономных" 17:10
Вышел трейлер нового фильма Клинта Иствуда "Ричард Джуэлл" 17:05
Продажи Lada продолжают набирать обороты 17:01
В Саратовской области полицейские арестованы за убийство на кладбище 16:58
Европарламент не одобрит план Джонсона по Brexit 16:52
Томич застрелил в офисе двух женщин 16:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят готовность ЖКХ Москвы к осенне-зимнему сезону
В "РГ" обсудят готовность ЖКХ Москвы к осенне-зимнему сезону
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
03.10.2019 18:44
Рубрика: В мире

Эксперт: Запущенная ракета показала возможности ядерных сил КНДР

Текст: Олег Кирьянов ( Сеул)
Днем ранее КНДР произвела очередной ракетный запуск. Хотя сначала эксперты посчитали, что это было ставшее уже "рутинным" испытанием реактивных систем залпового огня, которые в этом году КНДР использовала в стрельбах уже десять раз, но потом выяснилось, что речь о более серьёзной системе.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Оказалось, что КНДР запустила предположительно баллистическую ракету средней дальности, которая стартовала с подводного положения. Южнокорейские и западные специалисты высказали точку зрения, что речь идёт о новой модификации системы, которую назвали "Пуккыксон-3" ("Полярная звезда-3").

Фото: REUTERS/KCNA
КНДР подтвердила запуск новейшей баллистической ракеты с подлодки

Сегодня СМИ КНДР по ставшей уже для них традиции опубликовали многочисленные снимки и прочие подробности старта. Эта информация позволила сделать экспертам более точные выводы о продолжающемся развитии КНДР ракетной программы и полученных новых возможностях.

Военный эксперт Владимир Хрусталёв в интервью "Российской газете" пояснил, чем интересна испытанная 2 октября КНДР ракета и как она может усилить военные мускулы Страны чучхе.

КНДР неоднократно испытывала самые различные ракеты. Судя по реакции экспертов, эта модификация в чём-то "продвинутая". Что нового в ней?

Владимир Хрусталев: Сразу можно сказать про дальность. Получается, что это самая дальнобойная твердотопливная баллистическая ракета КНДР на данный момент. Пересчёт её навесной траектории на траекторию минимальной энергии (максимальная дальность при прочих равных) даёт доступные дальность полёта около 2000 км. У уже известных твердотопливных северокорейских ракет морского "Пуккыксон-1" ("Полярная Звезда - 1") и наземного "Пуккыксон-2" ("Полярная Звезда-2") аналогичные пересчёты полигонных пусков дают цифры порядка лишь 1250-1300 км.

Фото: AP Photo
"Звезда" Ким Чен Ына взяла Трампа на прицел

Можно ли говорить, что это ещё один шаг вперёд для северокорейских ракетчиков?

Хрусталёв: Конечно. Я бы хотел обратить внимание на внешний вид ракеты в целом. Ракета выглядит не как "чужое прошлое", а весьма современно. Особенно это можно сказать о геометрии и объёме обтекателя, которые схожи современной американской "Трайдент-2", французской М-51 и китайской JL-2. Это важно, так как позволяет предположить, что именно может прятаться под обтекателем и каков возможный уровень других инженерных решений.

Почему обтекатель так важен и что именно он может рассказать о возможностях северокорейской ракеты?

Хрусталёв: Такие обтекатели обычно означали и означают, что полезная нагрузка там скорее всего не простая моноблочная отделяемая головная часть, как у той же "Пуккыксон-1". Это значит, что туда можно заложить что-то с более интересной геометрией и объёмом. Отсюда следует возможность создания радикально новых проблем для противоракетной обороны (ПРО) противника. Речь идёт о создании разделяющихся головных частей!

Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko
Япония выразила КНДР протест в связи с запусками ракет

Причём это не обязательно должны быть какие-то сверхсложные системы, вроде разделяющихся головных частей с индивидуальным наведением. В наши дни совершенно несложно создать разделяющуюся головную часть ракеты так называемого "рассеивающего типа". Подобная система была на старой американской "Поларис-А3", которые устанавливали на подводные лодки. Она не обеспечивала индивидуального наведения на цель каждого из трёх блоков - прицелить можно было один из блоков, либо центр их группировки. Разведение блоков осуществлялось по сигналу системы управления - все уже в полете одновременно отводились от рамы, на которой они крепились. Это и повышало уровень ущерба (суммарную площадь разрушений) какой-нибудь большой площадной цели вроде города противника. С другой стороны - это повышало вероятность того, что даже при противодействии ПРО хотя бы часть боеголовок прорвётся к цели.

То есть получается, что новая ракета КНДР потенциально обладает повышенными возможностями по части преодоления ПРО?

Хрустлёв: Именно так! Там можно придумать несколько схем "начинки" такой боевой части. Например вариант, при котором оснащать каждую ракету несколькими ядерными боеголовками по каким-то причинам нерационально. Тогда под этот обтекатель можно спрятать комплекс достаточно простых и эффективных средств преодоления ПРО! Это могут полновесные тяжёлые ложные цели - с той же геометрией, весом и объёмом что нормальная ядерная боеголовка. Они до самого момента подрыва во всем диапазоне высот неотличимы от полноценных боевых блоков. Могут быть лёгкие надувные цели, которые за пределами земной атмосферы двигаются также как нормальные головные части. Могут быть ложные цели весом десятки килограмм, которые неотличимы от нормальных боеголовок не только за пределами атмосферы, но и в верхних её слоях. Все эти вещи оттягивают на себя часть противоракет, резко снижая вероятность перехвата. А значит повышает вероятность поражения целей в условиях интенсивной и плотной современной ПРО!

Фото: AP Photo/Ahn Young-joon
Северная Корея запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря

КНДР получила новые возможности по части нанесения ядерного удара по гипотетическому противнику?

Хрусталёв: В этот раз скорее всего испытывалась чисто сама ракета, но задел под новый уровень ядерных вооружений заметен невооружённым глазом.

Где Северная Корея может использовать новую ракету?

Хрусталёв: Такая баллистическая ракета (БР) может размещаться как на подводных носителях, так и на наземных, причём адаптировать ракету к наземному запуску гораздо проще, чем "оморячить" сухопутное изделие. Так, например, было с китайскими JL-1 и DF-21. Одна ракета стала БР морского базирования, а вторая - наземной БР средней дальности. То есть произведённых запуск открывает для КНДР дорогу для создания наземных ракетных комплексов на её базе.

У КНДР есть колёсные мобильные наземные платформы в принципе подходящие для создания транспортно-пусковых установок подобных ракет. Это пятиосные и шестиосные автомобили повышенной проходимости - ныне таскающие на себе жидкостные ракеты "Хвасон-7", "Хвасон-10" и "Хвасон-12". Также возможно создание пусковых установок на полуприцепах для обычных гражданских седельных тягачей. Подобные концепты КНДР уже продемонстрировала в 2017 г. на параде в Пхеньяне.

Фото: AP Photo/Ahn Young-joon
Южная Корея проведет тактические маневры рядом с границей КНДР

Эту испытанную ракету будут ещё как-то совершенствовать, улучшать?

Хрусталёв: Вполне возможно. Судя по наблюдаемому прогрессу, для КНДР не будет принципиальной проблемой в обозримом будущем создание ещё более многоступенчатых и мощных твердотопливных ракет. Только уже достающих до целей на острове Гуам и далее. Сейчас для целей на Гуаме у КНДР есть жидкостные БР "Хвасон-12", успешно испытанные в 2017 г. Но тут появляется перспектива уже твердотопливных ракет на эти дальности.

Твердотопливные системы в чём-то принципиально лучше уже имеющихся у КНДР жидкостных баллистических ракет? Зачем Северной Корее и твердотопливные БР?

Хрусталёв: Отказ от жидкостных схем позволяет улучшить выживаемость ракетных комплексов за счёт более короткого времени нахождения на позиции как перед пуском, так и после него. То есть снижается уязвимость комплексов для возможной атаки со стороны противника.

Другими важными преимуществами твердотопливных ракет являются более простое хранение и короткое время приведения в готовность, а также отсутствие необходимости работ с жидкими компонентами (горючим и окислителем), которые обычно огнеопасны, взрывоопасны и ядовиты. Это ещё более критично, если речь о размещении и эксплуатации комплексов на подземных базах.

Следующий плюс в том, что в отличие от жидкостных ракет твердотопливная не требует много обслуживающих машин, что упрощает как эксплуатацию комплекса, так и маскировку, организационно-штатные структуры подразделений.

Фото: AP Photo/Lee Jin-man
Сеул: КНДР провела испытания еще двух баллистических ракет

КНДР снова совершила ракетный прорыв? Можно так сказать?

Хрусталёв: Как нам показала ещё "Полярная звезда-2", северокорейцы научились делать транспортно-пусковые контейнеры для твердотопливных ракет. Наличие транспортно-пускового контейнера позволяет в принципе перейти к тому, что часть ракетных комплексов может находиться не только с уже установленной в контейнере ракетой, а с ракетой, где сразу установлены ядерная боеголовка или несколько боеголовок. Транспортно-пусковой контейнер позволяет решить одну из проблем обеспечения необходимых для хранения заряда условий - поддержания температурного режима!

Это говорит о том, что КНДР имеет все шансы снова радикально поднять качественный уровень своих ядерных сил, а значит уровень надёжности и убедительности ядерного сдерживания в целом.

В мире Восточная Азия Северная Корея
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме объяснили, какие льготы предлагаются для "жертв перестройки"
Стали известны подробности трагедии в префектуре полиции Парижа
Главу Росгидромета Максима Яковенко освободили от должности
Лондон внес поправки в санкции против РФ ради проекта по изучению Марса
ОАК: После завершения испытательного полета МС-21 приземлился в Жуковском