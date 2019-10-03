Эксперты оценили речь Владимира Путина на "Валдайском клубе"

Президент России Владимир Путин в четверг принял участие в сессии дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи, затронув множество исторических и современных вопросов, в том числе раскрыв свое видение того, какова роль нашей страны в различных концепциях развития Востока. "РГ" опросила экспертов о том, что они считают главным в выступлении российского лидера.

Александр Рар,

политолог, зампредседателя правления Совета российской экономики в Германии:

- Темой сегодняшней сессии была Азия, и для Путина, видимо, было важно то, как разные цивилизации этого региона находят пути к диалогу, в том числе и по таким важным вопросам, как создание общих институтов. Институтов, направленных не против кого-то, а для кооперации. Можно смело сегодня говорить о том, что Россия является одним из инициаторов этого процесса. И Валдайский клуб в этом году был прекрасно организован для того, чтобы услышать разные мнения именно представителей Азии.

Однако, помимо этого, мне было интересно услышать комментарий президента к тому, что сейчас происходит в США. Ведь действительно впервые в американской истории там происходит то, что уму непостижимо. Там сейчас идет малопонятная и, прямо сказать, примитивная борьба за власть между демократами, спецслужбами и президентом Трампом. И, конечно, от этого расшатывается весь мир, страдают все. Когда такое происходит в супердержаве вроде Америки, другие страны, и в том числе Россия, оказываются втянуты в этот конфликт. Ничего хорошего в этом, конечно же, нет.

Президент Путин также правильно сказал о том непонимании в отношениях с Европой, которое сложилось сегодня. Недавно европейский парламент принял резолюцию при лоббизме поляков, которая возложила ответственность за начало Второй мировой войны не только на фашистскую Германию, но и на коммунистическую Россию. Это же учебники надо будет переделывать, в Европе будет один взгляд на историю, у России - другой. К чему это приведет?

Сергей Лузянин,

директор Института Дальнего Востока РАН:

- В докладе президента было концептуализировано понятие развития Азии и Востока в плане укрепления безопасности, сотрудничества и взаимодействия как в рамках Евразийской концепции, включая ШОС, БРИКС, так и на двусторонних треках взаимодействия России с Азиатскими государствами.

Важным и новым принципиальным моментом явилось то, что президент дал свою оценку концепции Индо-Тихоокеанского региона и озвучил отрицательную позицию в отношении формирования новых блоков. Новые блоки, не важно в рамках ли Индо-Тихоокеанского проекта (Австралия, Индия, США, Япония), либо других, - они все вредны для стабильности в Азии.

Третье: президент в рамках анализа стратегического партнерства России и Китая неформально назвал его союзническим. Хотя все мы прекрасно понимаем, что речь не идет о классическом союзе, а о высокой степени стратегического партнерства. Но он сказал, что готовится новое российско-китайское соглашение по противоракетной обороне. Мы это знаем, поскольку не секрет, что США разворачивают в Азии ракеты средней дальности наземного базирования и обостряется проблема гонки вооружений, стабильности.

Еще очень важно, что в его ответах была мысль про транспортные коридоры Восток-Запад, включая китайский "Один пояс - один путь", а также активность в рамках ЕврАзЭС. Президент подчеркнул, что ЕврАзЭС сегодня проводит политику диверсификации, окружает себя сетью зон свободной торговли и различных проектов. Это правильно, потому что ЕврАзЭС - это ядро в обустройстве Евразии, а остальные страны фактически подтягиваются. Путин показал две магистральные и стратегические нити Запад-Восток и Север-Юг. Коридоры эти как бы пересекаются, но фактически обозначают возможности использования континентальных преимуществ России как гигантской континентальной евразийской державы.

Были отмечены интересные моменты по поводу истории. Мы сейчас находимся на пороге юбилея - 70 лет Победы, и в ответ на различные немецкие измышления, резолюции парламента, Путин отметил, что победу в Великой Отечественной войне одержал прежде всего Советский Союз. Речь о том, что на Западе пытаются фальсифицировать, кто был главной движущей силой в разгроме гитлеровской коалиции, пытаются сместить акценты. И Путин четко отметил, что именно Германия напала на Советский Союз.

Чжао Хуашен,

профессор Института международных исследований Университета Фудань:

- В выступлении президента Путина прозвучали новые концепция и понятия о нынешнем и будущем мире, особенно о Востоке. Ясно было сказано, что старый мировой порядок не работает и восстановить его трудно. При этом Путин также отметил, что нужно адаптироваться к новым реалиям. А эти новые реалии заключаются в подъеме Азии и Востока.