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03.10.2019 23:13
Рубрика: Власть

Эксперты оценили речь Владимира Путина на "Валдайском клубе"

Текст: Диана Ковалева (Сочи)
Президент России Владимир Путин в четверг принял участие в сессии дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи, затронув множество исторических и современных вопросов, в том числе раскрыв свое видение того, какова роль нашей страны в различных концепциях развития Востока. "РГ" опросила экспертов о том, что они считают главным в выступлении российского лидера.

Александр Рар,

политолог, зампредседателя правления Совета российской экономики в Германии:

- Темой сегодняшней сессии была Азия, и для Путина, видимо, было важно то, как разные цивилизации этого региона находят пути к диалогу, в том числе и по таким важным вопросам, как создание общих институтов. Институтов, направленных не против кого-то, а для кооперации. Можно смело сегодня говорить о том, что Россия является одним из инициаторов этого процесса. И Валдайский клуб в этом году был прекрасно организован для того, чтобы услышать разные мнения именно представителей Азии.

Путин: РФ и Китай никогда не работают и не дружат против кого-либо

Однако, помимо этого, мне было интересно услышать комментарий президента к тому, что сейчас происходит в США. Ведь действительно впервые в американской истории там происходит то, что уму непостижимо. Там сейчас идет малопонятная и, прямо сказать, примитивная борьба за власть между демократами, спецслужбами и президентом Трампом. И, конечно, от этого расшатывается весь мир, страдают все. Когда такое происходит в супердержаве вроде Америки, другие страны, и в том числе Россия, оказываются втянуты в этот конфликт. Ничего хорошего в этом, конечно же, нет.

Фото: Константин Завражин/РГ
Путин: Россия выступает против создания новых военных блоков

Президент Путин также правильно сказал о том непонимании в отношениях с Европой, которое сложилось сегодня. Недавно европейский парламент принял резолюцию при лоббизме поляков, которая возложила ответственность за начало Второй мировой войны не только на фашистскую Германию, но и на коммунистическую Россию. Это же учебники надо будет переделывать, в Европе будет один взгляд на историю, у России - другой. К чему это приведет?

Сергей Лузянин,

директор Института Дальнего Востока РАН:

- В докладе президента было концептуализировано понятие развития Азии и Востока в плане укрепления безопасности, сотрудничества и взаимодействия как в рамках Евразийской концепции, включая ШОС, БРИКС, так и на двусторонних треках взаимодействия России с Азиатскими государствами.

Важным и новым принципиальным моментом явилось то, что президент дал свою оценку концепции Индо-Тихоокеанского региона и озвучил отрицательную позицию в отношении формирования новых блоков. Новые блоки, не важно в рамках ли Индо-Тихоокеанского проекта (Австралия, Индия, США, Япония), либо других, - они все вредны для стабильности в Азии.

Фото: Константин Завражин/РГ
Путин рассчитывает на сохранение мирового порядка

Третье: президент в рамках анализа стратегического партнерства России и Китая неформально назвал его союзническим. Хотя все мы прекрасно понимаем, что речь не идет о классическом союзе, а о высокой степени стратегического партнерства. Но он сказал, что готовится новое российско-китайское соглашение по противоракетной обороне. Мы это знаем, поскольку не секрет, что США разворачивают в Азии ракеты средней дальности наземного базирования и обостряется проблема гонки вооружений, стабильности.

Еще очень важно, что в его ответах была мысль про транспортные коридоры Восток-Запад, включая китайский "Один пояс - один путь", а также активность в рамках ЕврАзЭС. Президент подчеркнул, что ЕврАзЭС сегодня проводит политику диверсификации, окружает себя сетью зон свободной торговли и различных проектов. Это правильно, потому что ЕврАзЭС - это ядро в обустройстве Евразии, а остальные страны фактически подтягиваются. Путин показал две магистральные и стратегические нити Запад-Восток и Север-Юг. Коридоры эти как бы пересекаются, но фактически обозначают возможности использования континентальных преимуществ России как гигантской континентальной евразийской державы.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Путин назвал сирийское урегулирование моделью разрешения кризисов

Были отмечены интересные моменты по поводу истории. Мы сейчас находимся на пороге юбилея - 70 лет Победы, и в ответ на различные немецкие измышления, резолюции парламента, Путин отметил, что победу в Великой Отечественной войне одержал прежде всего Советский Союз. Речь о том, что на Западе пытаются фальсифицировать, кто был главной движущей силой в разгроме гитлеровской коалиции, пытаются сместить акценты. И Путин четко отметил, что именно Германия напала на Советский Союз.

Чжао Хуашен,

профессор Института международных исследований Университета Фудань:

- В выступлении президента Путина прозвучали новые концепция и понятия о нынешнем и будущем мире, особенно о Востоке. Ясно было сказано, что старый мировой порядок не работает и восстановить его трудно. При этом Путин также отметил, что нужно адаптироваться к новым реалиям. А эти новые реалии заключаются в подъеме Азии и Востока.

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