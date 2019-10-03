Эксперты сообщили о "русском чуде" на рынке безналичных платежей

Россия продолжит опережать другие страны по темпам роста рынка платежей, прогнозирует международная компания BCG в своем ежегодном исследовании Global Payments 2019: Tapping into Pockets of Growth, которое охватывает 58 стран.

В России компания ожидает в два раза более высоких темпов роста (11,8%), чем в среднем в Европе (5,9%) вплоть до 2028 года.

BCG отмечает, что еще в 2010 году Россия находилась в конце списка европейских стран по числу безналичных платежей на душу населения, затем последовал феноменальный, 30-кратный рост числа безналичных карточных транзакций: с 5,8 до 172 в год на человека.

Сочетанием доступного финансирования розничной торговли, высокой концентрации рынка и массовых инвестиций в развитие новых технологий способствовало появлению "российского чуда", благодаря которому Россия стала мировым лидером по числу защищенных токенизированных транзакций и крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков.

Заслуга в этом не только банков и платежных систем, но и российских потребителей: во многих аспектах жизни свободные от унаследованных традиций, они смогли "перепрыгнуть" сразу через несколько этапов, и неудивительно, что адаптация бесконтактных платежей и платежей с использованием мобильных телефонов (Apple Pay, Samsung Pay) прошла в России более успешно, чем где-либо еще в мире, отмечает управляющий директор и партнер BCG, глава экспертной практики Digital в России и СНГ Макс Хаузер.

По данным Банка России, доля безналичных платежей по итогам первого полугодия 2019 года составила 68%. Тем не менее, Россия еще не вошла в группу стран, где доминируют безналичные платежи. В эту группу уже попали Норвегия, Дания, Швеция, Ирландия, Финляндия, Великобритания, Эстония.