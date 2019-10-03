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03.10.2019 18:01
Рубрика: Общество

Не наше дело

Эксперты выяснили, почему россияне не хотят открывать свой бизнес
Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Федеральный выпуск № 223(7981)
Предпринимательская активность в России находится на стабильно низком уровне, легально заниматься бизнесом готовы меньше половины граждан, выяснили в ходе опроса сотрудники Центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Только 4,3 процента граждан, которые могли бы открыть свое дело, действительно собираются это сделать. Еще 26 процентов респондентов сказали, что такие планы у них есть, но в отдаленной перспективе. Результаты предыдущих опросов фиксировали примерно такой же расклад, причем за почти два десятилетия число категорически не желающих заниматься законным бизнесом даже увеличилось.

В Кузбассе введут новые меры поддержки малого бизнеса

В списке основных "противопоказаний" для занятия бизнесом - отсутствие средств, высокие налоги, необходимость оформлять множество разрешений и лицензий. Значимая доля респондентов в числе препятствий указали конкуренцию, а также недостаток нужных знаний и опыта. "Занятие законным предпринимательством в общественном мнении все больше представляется труднореализуемым мероприятием", - делают вывод авторы исследования Андрей Покида и Наталья Зыбуновская.

Основной резерв пополнения рядов предпринимателей - это молодые люди, небедные жители крупных городов, областных и районных центров и самозанятые. Если среди наемных работников 61,7 процента опрошенных заявили, что не хотят создавать свое дело, то среди самозанятых такие ответы встречались почти вдвое реже (34,4 процента).

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