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03.10.2019 21:36
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Во льдах Энцелада найдена органика

Текст: Денис Передельский
Фото: NASA/JPL-Caltech Фото: NASA/JPL-Caltech
Фото: NASA/JPL-Caltech

Международная команда ученых под руководством Нозэйра Хавайа из Свободного университета Берлина при изучении данных, полученных в ходе миссии Cassini, обнаружила в зернах льда Энцелада новые виды органических соединений, являющихся основами для создания аминокислот.

Работа опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, а коротко ее описывает Phys.org. Как известно, Энцелад - это ледяной спутник Сатурна.

Фото: Francis Tackeray/Wits University
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На нем действуют мощные гидротермальные источники. Именно они выбрасывают материал из ядра Энцелада, который смешивается с водой из массивного подповерхностного океана.

Далее образуется водяной пар, который преобразуется в ледяные частицы и выбрасывается в космос. Именно в этих "зернах" и была обнаружена органика - азот- и кислородсодержащие соединения.

Они широко встречаются и на Земле, причем на нашей планете эти соединения являются настоящими "кирпичиками жизни". Они участвуют в химических реакциях, в результате которых образуются аминокислоты, а это уже - фундамент жизни.

Ученые считают, что гидротермальные источники Энцелада могут работать таким же образом, как аналогичные источники на Земле. То есть они поставляют со дна океана энергию, необходимую для производства аминокислот. Кстати, ранее на Энцеладе были найдены следы других органических соединений.

"Если наши предположения верны, то молекулы, поступающие из глубин океана Энцелада, могут находиться на том же самом пути химических реакций, которые мы наблюдаем на Земле, - говорит Хавайа. - Мы еще не знаем, нужны ли аминокислоты для зарождения жизни за пределами Земли. Но поиск молекул, образующих аминокислоты, - это важное условие для разгадки этой головоломки".

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