Фигуристка Аделина Сотникова отдала мошеннице 2 миллиона рублей

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова заплатила два миллиона рублей гадалке - мошеннице.

Аделина Сотникова обратилась в московскую полицию с заявлением на мошенницу, которая представилась в интернете как гадалка. Девушка нашла в Instagram объявление об оказании оккультных услуг и обратилась к женщине, которая представилась Ольгой. Она пообещала решить проблемы Сотниковой в личной жизни. Как сообщил ТАСС источник в МВД, услуги мошенница обещала оказать дистанционно.

После того, как фигуристка перевела женщине 2 миллиона рублей, она перестала отвечать на звонки. В пресс-службе ГУ МВД России ТАСС подтвердили факт возбуждения уголовного дела по статье "Мошенничество в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).