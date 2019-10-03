Московский городской суд оставил под домашним арестом генерального директора "Алкогольной сибирской группы" Игоря Савельева. Он фигурант уголовного дела о мошенничестве.

Мосгорсуд оставил без изменения постановление Тверского районного суда столицы о продлении домашнего ареста Савельеву до 16 ноября 2019 года.

Напомним, Савельев был арестован по обвинению в мошенничестве в январе этого года, но буквально через месяц Мосгорсуд перевел его из камеры под домашний арест.

Савельеву следствие вменяет хищение не менее 215 миллионов рублей. Но проблемы у "Алкогольной сибирской группы - одного из крупнейших отечественных производителей алкоголя - начались еще в прошлом году.

Тогда Федеральная антимонопольная служба РФ признала производителя водки под такими известными брендами, как "Белая березка", "Пять озер", "Хаски", виновной в недобросовестной конкуренции и выписала предупреждение . Но водочные коммерсанты обжаловали предписание. Не помогло.

Производитель водки признан виновным в недобросовестной конкуренции

И Арбитражный суд Москвы подтвердил законность предписания антимонопольной службы. Предупреждение так и не было исполнено. Поэтому ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства и признала компанию виновной в нарушении закона о защите конкуренции. Почти сразу за этим генерального директора Савельева вызвали на допрос и арестовали.

Справка "РГ"

"Алкогольная сибирская группа" - не просто крупнейший производитель алкогольной продукции. Если верить официальному сайту - продукция компании делается и разливается на заводе, расположенном в Сибири. И еще - завод производит алкоголь с 1993 года и входит в тройку крупнейших ликеро-водочных заводов нашей страны.