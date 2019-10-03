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03.10.2019 20:18
Рубрика: В мире

Глава МИД Сербии: Визит Дмитрия Медведева в Белград - большая честь

Текст: Александр Борисов (Белград)
Участие премьер-министра России Дмитрия Медведева в праздновании 75-летия освобождения Белграда от фашистов является особой честью для Сербии, подчеркнул в четверг на открытии конференции "Сербско-русские отношения в эпоху политических перемен (XVIII - XX век)" первый вице-премьер, глава сербского внешнеполитического ведомства Ивица Дачич.

"Скоро мы будем отмечать 75-ю годовщину освобождения Белграда - 20 октября 1944 года, которую мы отпразднуем вместе с нашими русскими друзьями и союзниками в борьбе против фашизма. А особую честь представляет участие в праздновании российского премьера Дмитрия Медведева", - цитирует слова сербского политика ТАСС.

Сербский министр, по информации портала "Балканист", указал на тот факт, что если бы Россия в 1990-х годах была более сильной, а Владимир Путин являлся бы на тот момент ее президентом, то агрессии НАТО в отношении Югославии могло бы и не произойти. "Таково было геополитическое соотношение сил в мире в то время, и практически не было никого, кто мог бы противостоять агрессии", - резюмировал глава МИД Сербии.

Ивица Дачич, оглядываясь на давнюю и традиционно добрую дружбу двух стран, отметил, что двусторонние отношения сегодня находятся на историческом максимуме и что Россия в значительной степени помогает Сербии, особенно когда дело касается решения косовской проблемы мирным и дипломатическим путем. "Я не говорю, что Сербия нуждается в защите России сейчас, - сообщил он. - Наша страна должна самостоятельно укреплять свою безопасность. Однако хорошо, что мы можем рассчитывать на кого-то вроде России".
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Первый вице-премьер Сербии обратил внимание собравшихся на то, что и Белград, и Москва выступают против политики некоторых западных государств, которые взяли опасный курс на ревизию исторических фактов. "Мы живем в период попыток пересмотреть историю, которые больше не мотивированы идеологическими соображениями, поскольку Россия сегодня является демократической страной", - заявил Ивица Дачич.

Между тем посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко в интервью "Политике" отметил, что сегодня условия для развития отношений Белграда и Москвы, выстраивающихся в соответствии с Декларацией о стратегическом партнерстве, более благоприятные, чем прежде. По его оценке, эти отношения находятся сейчас на беспрецедентном подъеме.

"Главное - это доверие и интенсивность политических контактов на высшем уровне, - резюмировал высокопоставленный дипломат. - Сербия занимает важное место в нашей внешней политике, это долгосрочный интерес. Указал бы на два фактора. Первый - политика сербского руководства, которую определяет президент Александр Вучич и его соратники, активная и развернутая в сторону России. Достигнут оптимальный баланс между евроинтеграционным и российским вектором, без ущерба для какого-либо из них. Второй - более благоприятные условия для развития отношений, российские компании готовы к реализации стратегических проектов".

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Напомним, что премьер-министр России Дмитрий Медведев 19-20 октября посетит Сербию, где примет участие в торжествах по случаю 75-летия освобождения Белграда.

"В ходе переговоров с (президентом Сербии Александром) Вучичем и председателем правительства Сербии (Аной) Брнабич предполагается обсуждение всего комплекса российско-сербских торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений. Дмитрий Медведев примет также участие в торжествах по случаю 75-летия освобождения Белграда. По итогам переговоров планируется подписание двусторонних документов ", - говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.

В мире Европа Сербия
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