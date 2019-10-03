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Рубрика: Общество

Трудные вопросы

Как будут отмечать 75-летие Победы в бывших советских республиках
Текст: Елена Новоселова
Российская газета - Федеральный выпуск № 223(7981)
В Москве на международной конференции, посвященной началу Второй мировой войны, присутствуют директора институтов истории постсоветского пространства. Они рассказали, как в их странах будут отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, и есть ли в учебниках национальной истории такая война.

Итак, чтобы помочь школьным учителям преподавать трудные дискуссионные темы, предложено сделать общее пособие с условным названием "Как оценивается Вторая мировая война в мире". С такой идеей выступил научный руководитель Института всеобщей истории РАН академик Александр Чубарьян. Решено также в конце апреля собрать большую научную конференцию по истории Великой Отечественной. "Чтобы не было перекосов в сторону обсуждения военных операций, предлагаю сосредоточиться на теме "Война и общество", - начал обсуждение Чубарьян. "Поддерживаю, - откликнулся директор Института истории государства минобрнауки Казахстана Буркитбай Аяган и предложил темы, которые сейчас волнуют казахстанцев: "Вклад народов СССР в Победу", "Работа тыла", "Индустриальное развитие республики".

Джонсона и Ким Чен Ына пригласили в Москву на празднование 75-летия Победы

Директор Института истории Узбекистана Равшан Абдуллаев сообщил коллегам, что первого сентября в Узбекистане начал вещание новый телеканал "Подвиг солдата", также в республике готовят книгу-альбом по истории Второй мировой, которую собираются преподнести президенту РФ 9 мая. Напомнив, что в Великой Отечественной приняли участие полтора миллиона жителей страны, а треть из них погибли, и об этом все хорошо помнят, Абдуллаев заявил, что в истории Узбекистана "есть деликатные сюжеты, по которым нет согласия в обществе". В качестве примера он привел историю 100-тысячного туркестанского легиона, воевавшего на стороне фашистов.

"У нас еще более серьезная ситуация, - очень откровенно вступил в разговор заместитель сопредседателя совместной российско-литовской комиссии историков Чесловас Лауринавичюс. - Вы знаете жесткую официальную позицию по отношению к событиям 1944-1945 годов. В обществе тоже жесткая дискуссия, нет консенсуса, и разногласия только усиливаются. Поэтому я просто воздержусь от участия в конференции".

Путин анонсировал масштабную программу торжеств на 75-летие Победы

Но жизнь, как и история, движется вперед, возразил ему Александр Чубарьян: "Сегодня кто-то воздерживается, завтра участвует, почему бы не обсудить нейтральную тему "Литовское общество в годы войны"? Приглашение в Москву мы вам все-таки пришлем".

Есть "деликатные сюжеты", по которым нет согласия в обществе, например, туркестанский легион

"Вопрос Второй мировой войны для нас, как и для прибалтийских республик, не простой, но я не вижу причин не приезжать в Москву на конференцию. Есть аспекты в истории войны, которые не исследованы, было бы интересно поработать в архивах и изучить вопросы эвакуации в Среднюю Азию и Сибирь. Вернувшиеся оттуда стали выдающимися деятелями науки, известными литераторами", - сказал Георге Кожокару, директор Института истории Академии наук Молдовы. Его коллега из Минска Вячеслав Данилович пригласил в Белоруссию летнюю школу молодых историков с темой 75-летия Победы, а Ашот Мелконян из Армении предложил для обсуждения модно сформулированную проблему "Взгляд с востока и с запада. История и современность"

Общество История Вторая мировая война
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