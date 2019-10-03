Как президент Дональд Трамп "подыграл" России

Когда президент Дональд Трамп публично заявляет "Я ненавижу, когда США являются единственной страной, которая дает деньги", жди беды. Причем ждать ее, в первую очередь, приходится государствам, которые считаются союзниками Вашингтона. С тех пор, как Европа "взбрыкнула" и начала пусть робко, но все же критиковать американскую политику, Трамп посчитал себя свободным от прежних обязательств в отношении Старого света. После чего сообщил европейским друзьям, что с 18 октября введет дополнительные пошлины на товары из Евросоюза.

Формальной причиной для такого шага стало решение Всемирной торговой организации. Она после многолетней тяжбы разрешила Вашингтону поднять тарифы на европейский экспорт на 7,5 миллиарда долларов в год. Этот вердикт стал ответом на незаконное субсидирование единой Европой авиастроительного концерна "Эрбас". Решение ВТО, которое американский лидер назвал большой американской победой, было вынесено вскоре после того, как Трамп пригрозил выйти из торговой организации, если та не будет реформирована надлежащим (то есть в интересах США. - прим. ред) образом. Стоявший перед "торговой бюрократией" выбор был не велик: поменять в лучшую сторону отношение к американским искам или поменять привычный образ жизни. Руководство ВТО предпочло первый вариант второму. Слова Трампа о том, что "ВТО стала для Америки намного лучше" с тех пор, как он стал президентом, потому что "они понимают, что им не сойдет с рук то, что сходило на протяжении стольких лет", объяснило сделанный чиновниками Всемирной организации выбор.

Но вернемся к новым американским пошлинам. Их размер хорошо известен: 10 процентов на самолеты и 25 процентов на продовольственные товары и некоторые виды одежды. Цифры взяты не с потолка. В отношении "Эрбас" Белый дом соблюдает сдержанность: ведь по оценке руководителя компании Фу Ли примерно 40 процентов деталей лайнера приходят на европейские заводы из США. На американских предприятиях, где их выпускают, трудятся 275 тысяч рабочих. К тому же в 2020 году Всемирной торговой организации предстоит вынести решение по поводу субсидий, которые американские власти предоставляли "Боингу". Предположу, что нынешний вердикт ВТО по "Эрбасу" станет прецедентом при рассмотрении европейского иска против авиастроителей США.

Куда сильнее от американских пошлин пострадает европейский продовольственный рынок. В перечень товаров из Евросоюза, которые станут дороже на рынках Нью-Йорка, Вашингтона или Лос-Анджелеса, попали сыры, кофе, оливковое масло, замороженное мясо, полуфабрикаты из свинины, масло и йогурты. Интересен перечень стран, которым Трамп подложил "рождественскую свинью": Германия, Испания, Франция и Италия. Сплошь американские стратегические партнеры. От новых пошлин пострадают и британские товары, но, видимо, ненадолго. Сразу после выхода Лондона из единой Европы Белый дом обещал премьеру Борису Джонсону заключить с ним выгодный торговый договор. Так что для Британии повышение американских пошлин на товары ЕС - дополнительный стимул быстрее покинуть единую Европу.

Чтобы надавить на Трампа, Евросоюз может отказаться от введенных с подачи США санкций

Чиновники Евросоюза пытались договориться с Вашингтоном кулуарно об аннулировании новых тарифов, но потерпели неудачу. В Белом доме иронично заметили: Америка и хотела бы пойти европейским партнерам навстречу, однако обязана соблюдать решения Всемирной торговой организации. В апреле 2019 года, когда Трамп планировал ввести тарифы на товары из Евросоюза стоимостью в 11 миллиардов долларов, Еврокомиссия заносчиво объявила, что примет аналогичные меры в отношении американских товаров на 20 миллиардов долларов. Но в нынешней ситуации администрация США считает, что у Европы нет оснований поднимать пошлины на американскую продукцию. Тем не менее в Еврокомиссии уверенно говорят о готовности после 18 октября принять зеркальные меры к товарам made in USA. Однако вооруженные цифрами эксперты предупреждают европейских политиков-оптимистов: в случае затяжной торговой войны между Вашингтоном и Брюсселем экономика ЕС окажется в серьезном проигрыше.

Американская администрация, безусловно, выбрала удачный момент для нанесения удара по Европе. Во-первых, обложенная дополнительными пошлинами продукция ЕС относится к товарным группам, где соперничество между производителями США и Европы протекает особенно остро. Но теперь американские сыры и вина будут иметь ценовое преимущество. Во-вторых, по оценкам немецких аналитиков, экономика ФРГ во втором полугодии не избежит дальнейшего спада. Причем ситуация в других странах единой Европы выглядит еще хуже. Новые американские пошлины усугубляют экономическую ситуацию в ЕС. Если же Британия выйдет из единой Европы по жесткому сценарию, а к этому все идет, то немецкий бизнес понесет дополнительные существенные потери.

На единственный козырь, который остается в распоряжении европейцев и который они гипотетически могут разыграть, чтобы остановить Трампа, намекнул министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. По его мнению, введение новых американских пошлин против Евросоюза стало бы "политической и экономической ошибкой Вашингтона". Причем на первое место Брюно не случайно поставил "ошибку политическую". До сих пор единая Европа в стратегических вопросах ориентировалась на позицию Белого дома, стараясь не смешивать "мух с котлетами" - экономическую конкуренцию Старого и Нового Света и их казавшийся незыблемым военно-политический союз. Но теперь, когда Трамп угрожает с 18 октября поднять тарифы на ввоз чувствительных для европейской экономики товаров, взгляды Брюсселя на мировые проблемы могут претерпеть существенные изменения.

Для того чтобы надавить на Трампа, Евросоюз в состоянии ему пригрозить, что откажется от введенных с подачи США санкций к странам, торговля с которыми выгодна Старому свету. В том числе от ограничительных мер в отношении России. Трамп невольно "подыграл" Москве, когда решил с помощью дополнительных пошлин поставить европейцев на место. Другое дело, хватит ли у брюссельских чиновников и европейских лидеров смелости на такого рода геополитический разворот с учетом того лизоблюдства, которое проявляет в отношении США значительная часть руководителей Европы, прежде всего Восточной. Или все грозные заявления Брюсселя закончатся, как не раз бывало прежде, тоскливым "пшиком". И европейские страны в итоге послушно заплатят все положенное Вашингтону, пожертвовав интересами своих производителей. В расчете, что когда-нибудь с уходом Трампа из Белого дома в торговых отношениях между США и Европой наступит перемирие.