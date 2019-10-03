Как за год получить российское гражданство

Врачи, учителя, журналисты, слесари, трактористы и представители еще десятка профессий и специальностей теперь смогут стать гражданами России всего за год. Именно столько им нужно отработать в нашей стране, чтобы претендовать на гражданство.

Со 2 октября минимальный срок работы в России, дающий квалифицированным иностранным работникам право на упрощенный прием в российское гражданство, сократился с трех лет до одного года. Минтруд расширил список профессий, представители которых могут получить гражданство в ускоренном порядке.

Среди них очень много медицинских работников. Например, психиатр, психиатр-нарколог, эпизоотолог, невролог, оториноларинголог, офтальмолог, травматолог-ортопед, педиатры, терапевты, хирурги, медсестры. Готова Россия быстро принять в гражданство журналистов, зоотехников, механизаторов, слесарей по ремонту сельхозоборудования, технологов, трактористов-комбайнеров, агроинженеров, инженеров по горным работам.

Через стимулирование квалифицированной миграции шли многие страны, это способ сэкономить на подготовке специалистов, отмечает гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев . Минтруд включил в список именно тех специалистов, в которых Россия имеет острую нехватку. В то же время эксперт отмечает, что согласование структуры российского высшего образования с потребностями рынка труда может дать не меньший эффект, чем привлечение иностранных специалистов.

Оправдано привлечение мигрантов, имеющих рабочие специальности, считает доцент базовой кафедры ТПП РФ "Развитие человеческого капитала" РЭУ им Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец: в России на десять объявлений

о приеме на работу токаря или фрезеровщика может быть только одно резюме. "А в целом жаль, что перечень на упрощенное получение гражданства включает не ученых и исследователей, а рабочих. Разве мы сами не можем готовить такие кадры?" - говорит она.