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Рубрика: Экономика

Врача вызвали

Как за год получить российское гражданство
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 223(7981)
Врачи, учителя, журналисты, слесари, трактористы и представители еще десятка профессий и специальностей теперь смогут стать гражданами России всего за год. Именно столько им нужно отработать в нашей стране, чтобы претендовать на гражданство.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Со 2 октября минимальный срок работы в России, дающий квалифицированным иностранным работникам право на упрощенный прием в российское гражданство, сократился с трех лет до одного года. Минтруд расширил список профессий, представители которых могут получить гражданство в ускоренном порядке.

Зарплата для мигрантов с высокой квалификацией может снизиться вдвое

Среди них очень много медицинских работников. Например, психиатр, психиатр-нарколог, эпизоотолог, невролог, оториноларинголог, офтальмолог, травматолог-ортопед, педиатры, терапевты, хирурги, медсестры. Готова Россия быстро принять в гражданство журналистов, зоотехников, механизаторов, слесарей по ремонту сельхозоборудования, технологов, трактористов-комбайнеров, агроинженеров, инженеров по горным работам.

Через стимулирование квалифицированной миграции шли многие страны, это способ сэкономить на подготовке специалистов, отмечает гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев . Минтруд включил в список именно тех специалистов, в которых Россия имеет острую нехватку. В то же время эксперт отмечает, что согласование структуры российского высшего образования с потребностями рынка труда может дать не меньший эффект, чем привлечение иностранных специалистов.

Выжутович: Вопреки ожиданиям в России зафиксирован миграционный прирост

Оправдано привлечение мигрантов, имеющих рабочие специальности, считает доцент базовой кафедры ТПП РФ "Развитие человеческого капитала" РЭУ им Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец: в России на десять объявлений

о приеме на работу токаря или фрезеровщика может быть только одно резюме. "А в целом жаль, что перечень на упрощенное получение гражданства включает не ученых и исследователей, а рабочих. Разве мы сами не можем готовить такие кадры?" - говорит она.

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