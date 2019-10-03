Девятая ракетка мира Карен Хачанов пробился в четвертьфинал турнира в Пекине.

Российский теннисист, посеянный на соревнованиях под четвертым номером, со счетом 7:6 (7:0), 7:6 (7:5) обыграл француза Жереми Шарди, пробившегося в основную сетку через квалификацию.

К сожалению, российского четвертьфинала Хачанов - Рублев не получилось. Андрей уступил итальянцу Фабио Фоньини (3:6, 4:6). Зато оба наших игрока удачно выступают в паре. Они обыграли Джона Иснера и Александра Зверева на чемпионском тай-брейке - 6:4, 3:6, [10:8] и теперь поспорят за выход в финал.

В Пекине особое внимание приковано к другому четвертьфиналисту. Британский теннисист Энди Маррей впервые с сентября 2018 года добрался до этой стадии турнира ATP.

Напомним, что перед стартом Australian Open-2019 Марей объявил, что собирается завершить карьеру из-за проблем с бедром. Двукратного олимпийского чемпиона на протяжении всех лет в профессиональном спорте мучили сильные боли. Это следствие другого серьезного диагноза - разделенная коленная чашечка. Однако в прошлом году Энди провели успешную операцию, эндопротезирование, и он вернулся на корт.

Конечно, он далек от той идеальной формы, когда выигрывал Олимпиады, "Большие шлемы" и был первой ракеткой мира. Да и в принципе непонятно, как он будет чувствовать себя в долгосрочной перспективе. Но по крайней мере Маррей не испытывает боли. И попробует еще побороться.

В Китае он одолел соотечественника Кэмерона Норри (7:6 (8:6), 6:7 (4:7), 6:1). За выход в полуфинал Энди предстоит играть против первого сеяного, австрийца Доминика Тима.