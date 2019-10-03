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Рубрика: Общество

Следы древней космической катастрофы найдены в Лимпопо

Текст: Денис Передельский
Фото: Francis Tackeray/Wits University Фото: Francis Tackeray/Wits University
Фото: Francis Tackeray/Wits University

В Южной Африке группа ученых под руководством профессора Фрэнсиса Теккерея из Института эволюционных исследований Университета Витватерсранда в Йоханнесбурге обнаружила доказательства столкновения метеорита или астероида с Землей, которое произошло около 12,8 тысячи лет назад и привело к изменению климата и вымиранию многих видов крупных животных.

Исследование опубликовано в журнале Palaeontologia Africana, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Открытие было совершено в провинции Лимпопо к северу от Претории в ЮАР.

Ученые заявляют, что им удалось найти вещественные доказательства, подтверждающие существующую гипотезу о глобальной катастрофе. Ранее другими исследователями было выдвинуто предположение, что около 12,8 тысячи лет назад в поверхность нашей планеты врезался огромный метеорит или даже астероид.

Фото: Linda Frey and Christian Klug / Palaontologisches Institut und Museum, University of Zurich
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Это привело к глобальным последствиям. Так, многие крупные виды животных вымерли из-за произошедшего изменения климата, причем произошло это не только в Африке, но и в Европе, и Америке. Где именно произошло столкновение, пока не ясно.

Возможным претендентом является Гренландия. Ранее там под ледником Гаявата был обнаружен ударный кратер диаметром 31 километр. Команда Теккерея исходила из того, что удар был очень мощным, следовательно, на нашей планете должны были остаться доказательства этого.

Свои изыскания ученые провели в регионе под названием Wonderkrater в провинции Лимпопо, который славится своими платиновыми залежами. Исследователи отмечают, что платиной обычно богаты метеориты.

Команда пробурила керн в торфяном болоте и изучила древние слои, особое внимание уделив слою возрастом 12-13 тысяч лет. В нем была обнаружена пыльца растений. Анализ показал, что именно в этот период времени климат изменился - средняя температура воздуха заметно снизилась.

И в это же время в данном регионе появились богатые запасы платины. По мнению исследователей, это не случайное совпадение. Они считают, что при ударе небесного объекта о поверхность произошло масштабное рассеивание насыщенной платиной пыли.

Образовалось огромное облако, которое не пропускало солнечные лучи. В результате климат изменился. Кстати, в рамках аналогичных исследований временное охлаждение было зафиксировано и в северном полушарии.

"Наша находка по крайней мере частично поддерживает эту весьма спорную гипотезу, - говорит Теккерей. - Теперь мы должны очень серьезно изучить мнение о том, что столкновение с астероидом, произошедшее где-то на Земле, могло вызвать изменение климата в глобальном масштабе и в определенной степени способствовало процессу вымирания крупных животных в конце плейстоцена - после последнего ледникового периода".

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