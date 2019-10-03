В Континентальной хоккейной лиге сменился лидер Восточной конференции. На первое место вышел казанский "Ак Барс".

Команда Дмитрия Квартальнова выдала свой лучший старт в истории, и до поры до времени только "Автомобилист" мог похвастаться еще более высокими результатами. Однако затем уральцы притормозили, проиграв четыре матча подряд, тогда как "барсы" из последних шести встреч проиграли только в одной - "Сибири".

Накануне в Казань приехал один из лидеров Западной конференции питерский СКА. Упорный матч получился при этом не самым результативным. Хозяева забили дважды подряд в середине второго периода - по разу отличились Артем и Эмиль Галимовы. Гол армейца Бывальцева в концовке возродил интригу, но "Ак Барс" выстоял - 2:1. Эта победа позволила казанцам с 20 очками опередить "Автомобилист".