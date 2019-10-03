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03.10.2019 20:47
Рубрика: Спорт

Выезд не задался

УНИКС проиграл первый матч Еврокубка
Текст: Кирилл Ветров
Российская газета - Федеральный выпуск № 223(7981)
Казанский УНИКС неудачно стартовал во втором по значимости европейском клубном турнире по баскетболу. Команда Димитриса Прифтиса в рамках группового этапа Еврокубка уступила на выезде итальянской "Брешии" - 75:84 (10:22, 19:21, 21:18, 25:23).

Роковой для российского клуба оказалась первая четверть, по итогам которой хозяева получили преимущество в 12 очков. Компенсировать такую фору игроки УНИКСа, как ни старались, не смогли.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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- Мы ожидали, что "Брешия" покажет сильный баскетбол. Мы оказались не готовы с первой четверти, в отличие от соперника, - констатировал после матча главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис.

Отметим, что днем ранее неудачно стартовал в Еврокубке и другой представитель России - краснодарский "Локомотив-Кубань". "Железнодорожники" провалили вторую четверть выездного поединка с литовским "Ритас" (21:40) и в итоге проиграли матч 86:92

Спорт Баскетбол
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