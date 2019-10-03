Новости

В Австралии нашли останки гигантской летающей рептилии возрастом 96 млн лет 22:16
Ископаемое возрастом 50 миллионов лет изменило взгляд на эволюцию 21:37
Во льдах Энцелада найдена органика 21:36
Авиакомпания придумала способ сократить очереди в туалеты самолетов 21:08
На Алтае семилетний мальчик угнал иномарку и попал в ДТП 21:04
Суд арестовал сына вице-президента МТС после погони в Москве 20:42
Путин: РФ и Китай никогда не работают и не дружат против кого-либо 20:42
Tesla установила новый рекорд продаж 20:40
Путин: РФ помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении 20:36
Путин: Россия выступает против создания новых военных блоков 20:21
Минск рассчитывает на дальнейшее укрепление отношений с ФРГ 20:17
В США назвали самый мощный самолет российских ВВС 20:00
В Крокус-Экспо наблюдается нашествие орков, друидов и других неведомых персонажей 19:51
Токаев: ни одна проблема в мире не решается без участия России 19:36
Путин поприветствовал Вышинского в Сочи 19:21
Президент Казахстана: Напряжение в Азии вызвано дефицитом доверия 19:20
Король Иордании: Россия играет ключевую роль во многих регионах мира 18:59
В ПАСЕ попытались сорвать выступление главы российской делегации 18:56
Путин отметил исторический шаг Трампа в диалоге с КНДР 18:53
Путин рассказал, как в 90-е удалось избежать гражданской войны 18:52
"Матч ТВ" приобрел права на показ Евролиги и Еврокубка 18:38
Путин предложил создать организацию по безопасности в Персидском заливе 18:36
В квартире напавшего на полицейских в Париже проводится обыск 18:31
Мэр Керчи ушел в отставку 18:23
Вашингтон создаст базу ДНК нелегалов 18:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят готовность ЖКХ Москвы к осенне-зимнему сезону
В "РГ" обсудят готовность ЖКХ Москвы к осенне-зимнему сезону
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
03.10.2019 21:03
Рубрика: Общество

Китайцы полетят на Луну

Китай представил корабль для полетов на спутник Земли
Текст: Наталия Ячменникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 223(7981)
Китай разрабатывает космический корабль нового поколения, предназначенный для пилотируемых полетов на Луну и в дальний космос. Создание межпланетного корабля подтверждает фотография, опубликованная Академией космических технологий КНР (CAST).
Этот космический корабль может стать конкурентом американских Orion от NASA, CST-100 Starliner от Boeing и Crew Dragon от SpaceX. Фото: CAST Этот космический корабль может стать конкурентом американских Orion от NASA, CST-100 Starliner от Boeing и Crew Dragon от SpaceX. Фото: CAST
Этот космический корабль может стать конкурентом американских Orion от NASA, CST-100 Starliner от Boeing и Crew Dragon от SpaceX. Фото: CAST

Как сообщается, у "лунника" еще нет официального названия. Но некоторые характеристики СМИ приводят. Так, корабль будет состоять из двух модулей: многоразового для экипажа и энергетического. Длина - 9 метров, масса при старте - 20 тонн. Сможет доставлять на низкую околоземную орбиту шесть человек. Первый беспилотный полет запланирован на первую половину 2020 года. Так что китайцы готовят серьезного конкурента американским Orion, CST-100 Starliner и Crew Dragon. И в том, что все будет о кей, мало кто сомневается.

Фото: iStock
США испугались развития России и Китая в космической сфере

По словам аналитиков, китайские специалисты разрабатывают технические средства, которые не уступают, а в чем-то и превосходят зарубежные. Например, их корабли имеют в своем составе орбитальный отсек, который после завершения пилотируемой миссии способен около полугода находиться в автономном полете.

Большая роль в том, что Китаю шестнадцать лет назад впервые удалось отправить человека в космос, принадлежит России. Китайские специалисты приезжали в нашу страну и учились тому, в чем еще не были сильны. Кстати, когда первый тайкунавт вышел в открытый космос, все обратили внимание на то, что китайский скафандр едва ли не копия российского. Еще раньше говорили о поразительном сходстве китайского спускаемого аппарата и нашего. "Это результат научно-технического сотрудничества?" - с таким вопросом обратился тогда корреспондент "РГ" к одному из прежних руководителей "Роскосмоса". "Похожесть изделий, имеющих одно и то же назначение, вполне естественна, - пояснил он. - Здесь важны исходные материалы, технологии изготовления, особенности конструкции. Примерно то же касается спускаемого аппарата. Особенности аэродинамического торможения в атмосфере и последующий спуск на парашюте практически однозначно определяют конфигурацию спускаемого аппарата".

Фото: Петр Гридин/ТАСС
В России разработают новый космический корабль для конкуренции с Маском

Космическая программа Китая, в том числе лунная, стремительно набирает обороты. Напомним, в январе нынешнего года произошло поистине историческое событие: китайский космический аппарат "Чанъэ-4" успешно сел на обратной стороне Луны. Это первая мягкая посадка на невидимую сторону спутника Земли. Да, впервые она была сфотографирована советской станцией "Луна-3" в октябре 1959 года. В 1968 году американские астронавты пролетели над обратной стороной Луны на корабле "Аполлон-8". Но аппараты не сажал никто. Только китайцы сумели забраться туда, где еще ни разу не была ни нога человека, ни техническая опора...

Длина корабля - 9 метров, масса при старте - 20 тонн. Первый беспилотный полет запланирован на 2020 год

А в космическом расписании Поднебесной много чего еще "супер". Эксперты убеждены: к третьему десятилетию XXI века страна полностью пройдет по уже протоптанной дороге. Дальше начнется самое интересное. Скорее всего Китай не будет ждать, пока новые цели поставят Соединенные Штаты и Россия. Он вполне может оказаться в числе самых-самых первых.

А что у нас

- Российская концепция исследования и освоения Луны была озвучена 28 ноября 2018 года по итогам состоявшегося в Москве заседания Совета РАН по космосу и "Роскосмоса". Она предполагает 3 этапа, которые будут проходить до 2040 года: "Вылазка", "Форпост", "База". Первый (ориентировочно 2021-2025 гг.) предусматривает отработку всех технологий на МКС. Второй (2025-2035 гг.) - отработку средств доступа на поверхность Луны, включая пилотируемые полеты с облетом и высадкой космонавтов для создания и размещения первых элементов посещаемой базы. Третий (после 2035 года) -завершение строительства полноценной посещаемой лунной базы, создание научной инфраструктуры и т.д.

Как ожидается, "Роскосмос" совместно с РАН должны представить программу исследования и освоения Луны к концу осени.

В настоящее время РКК "Энергия" (предприятие Роскосмоса) изготавливает два новых пилотируемых корабля "Орел" (переименованная "Федерация"), один из которых будет многократно запускаться с экипажами на ракетах тяжелого класса "Ангара-А5" и сверхтяжелого "Енисей" к МКС и в дальний космос. По словам специалистов, первый будет для отработки критических операций взлета и посадки. Второй - многоразовый, на нем уже будут летать космонавты. В 2024 году, как планируется, должен состояться беспилотный полет к МКС, в 2025 году - пилотируемый. И еще два зачетных пуска перед использованием на сверхтяжелом носителе. Скорее всего именно эта машина будет на "сверхтяже" летать в дальний космос.

Общество Космос Освоение Луны
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин рассказал, как в 90-е удалось избежать гражданской войны
Суд арестовал сына вице-президента МТС после погони в Москве
Минфин предложил повысить розничные цены на водку и коньяк
Париж: Устроивший бойню в штаб-квартире полиции конфликтовал с начальством
Главу Росгидромета Максима Яковенко освободили от должности