ОЭЗ "Сиануквиль" служит показателем возможностей развития открытого Китая. За прошедшие 70 лет с момента образования КНР продемонстрировала небывалые успехи. Построены особые экономические зоны в Шэньчжэне и других приморских городах, внедрен в жизнь курс на внешнюю открытость, выдвинута инициатива интеграционного развития "Один пояс и один путь", созданы экспериментальные зоны и построены порты свободной торговли, проведено первое в мире китайское международное импортное ЭКСПО, Китай вступил в ВТО и т.д.

Китай достиг больших успехов в области внешней торговли. Общий объем импорта и экспорта товаров за 70 лет вырос в 4 тысячи раз, а объем привлечения иностранного капитала в общей сложности превысил 2,1 триллиона долларов. С другой стороны, Китай содействует глобальным и региональным реформам на базе открытости, в особенности после вступления в ВТО, непрерывно усиливается энергия экономического развития Китая на основе технических инноваций на государственных предприятиях и улучшения производственной структуры продукции.

Китай шаг за шагом расширяет спектр внешней открытости, непрерывно укрепляет взаимосвязь и взаимодействие с миром. Реформы и открытость - это ключевая мера определения судьбы современного Китая, она не только принесла колоссальные изменения его облика, но и несёт огромную пользу мировой экономике. Как заявила бывший директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард, политика Китая по расширению открытости дала позитивные возможности всему миру.

Китай выступает не только "мировым рынком", но и "мировым заводом и фабрикой". Производимая и поставляемая Китаем продукция отличаются отличным качеством, удовлетворяет потребности международных рынков и помогает сократить расходы местных жителей и уменьшить инфляционное давление. Внешние инвестиции Китая играют важную роль для роста глобальной экономики. Так, китайские предприятия, обеспечили огромное количество рабочих мест в Африке. К примеру, в исследовании Школы восточных и африканских исследований Лондонского университета (SOAS) говорится, что на строительных площадках и заводах китайских предприятий, расположенных в Эфиопии, работают более 90 процентов местных рабочих и служащих.

Бывший посол Перу г-н Хуан Карлос Капуняй Чавез, аккредитованный в Китае, недавно констатировал, что Китай не только разрешил внутригосударственную проблему обеспечения питанием и одеждой народа, но и ускоряет движение по построению среднезажиточного общества, и что удачный опыт Китая в сфере экономического развития стоит изучать и применять в развивающихся странах мира.

Сейчас Китай переходит от открытого потока товаров и базового производства к институциональной открытости. В мае текущего года был принят "Закон об иностранных инвестициях", в котором содержатся чёткие правила по вопросам защиты прав интеллектуальной собственности и технологий предприятий с иностранным капиталом. Это считается важным шагом на пути к институциональной открытости. В последнее время Китай предпринял и ряд других важных мер: учреждение в г. Шэньчжэнь передовой показательной зоны социализма с китайской спецификой, создание нового припортового района в Шанхайской зоне свободной торговли и создание новых 6 зон свободной торговли. Безусловно, данные меры предоставят новую платформу для реализации институциональной открытости КНР.

Сталкиваясь с проявлениями торгового протекционизма, политикой односторонних шагов и стремлением к однополярности, Китай твёрдо претворяет в жизнь политику внешней открытости. КНР прекрасно понимает, что непрерывное углубление реформ и расширение открытости являются ключом для противодействия всяческим рискам и вызовам.