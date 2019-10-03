Китай укрепляет политику внешней открытости и экономической глобализации

Новости

Португальский эксперт: России пора подумать о Владивостоке 14:36
В Ингушетии из-под конвоя сбежал фигурант дела о вымогательстве 14:34
В Татарстане нашли древнейшего возбудителя чумы 14:32
Лавров: Не в наших правилах выкручивать партнерам руки 14:25
Можно ли ездить днем с противотуманками вместо фар 14:23
Премьер Моди объявил о победе над свободной дефекацией в сельской Индии 14:21
В Ростовской области полицейские нашли на кладбище оружие 14:20
Во Владимире агрессивный подросток пришел в школу с топором 14:16
Члены корабля "Союз МС-12" благополучно вернулись на Землю 14:14
ОАК: После завершения испытательного полета МС-21 приземлился в Жуковском 14:12
Астрономы открыли крайне редкие планетные туманности 14:12
Казбек Коков избран главой Кабардино-Балкарии 14:07
На Урале уволенная из-за откровенных фото педагог обратилась в суд 14:00
В Лос-Анджелесе запретили пластиковые трубочки 14:00
В ростовском аэропорту задержан пассажир с крупной суммой денег 14:00
Mitsubishi сделала кроссовер с газотурбинным двигателем 13:59
Мэры трех курортных городов Крыма сложили полномочия 13:58
Во Франции предрекли Крыму туристический успех 13:55
В Чечне запретили продажу вейпов несовершеннолетним 13:53
Летний кинотеатр заработает в будущем году в столичном парке "Дружба" 13:52
Фигуристка Аделина Сотникова отдала мошеннице 2 миллиона рублей 13:51
Под Воронежем осудили многодетную мать, финансирующую терроризм 13:50
В Эрмитаже обнародовали находки античной экспедиции в Милете 13:50
Кокляев извинился за свое поведение после конфликта с Емельяненко 13:40
На Урале козырек подъезда упал на подростка 13:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят готовность ЖКХ Москвы к осенне-зимнему сезону
В "РГ" обсудят готовность ЖКХ Москвы к осенне-зимнему сезону
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
03.10.2019 14:08
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Китай укрепляет политику внешней открытости и экономической глобализации

София Бо - самая обычная женщина, жительница Камбоджи. По сравнению с тем, как она жила семь лет назад, сейчас она ведет более зажиточный образ жизни. Она приобрела дом и мотоцикл, обеспечивает двух своих детей, даёт им образование. Ее благосостояние гарантировано тем, что она работает в компании с участием китайского капитала, расположенной в особой экономической зоне (ОЭЗ) города Сиануквиль. Эта ОЭЗ была совместно построена предприятиями Китая и Камбоджи и опирается в основном на капиталовложениях китайских предприятий, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

ОЭЗ "Сиануквиль" служит показателем возможностей развития открытого Китая. За прошедшие 70 лет с момента образования КНР продемонстрировала небывалые успехи. Построены особые экономические зоны в Шэньчжэне и других приморских городах, внедрен в жизнь курс на внешнюю открытость, выдвинута инициатива интеграционного развития "Один пояс и один путь", созданы экспериментальные зоны и построены порты свободной торговли, проведено первое в мире китайское международное импортное ЭКСПО, Китай вступил в ВТО и т.д.

Китай достиг больших успехов в области внешней торговли. Общий объем импорта и экспорта товаров за 70 лет вырос в 4 тысячи раз, а объем привлечения иностранного капитала в общей сложности превысил 2,1 триллиона долларов. С другой стороны, Китай содействует глобальным и региональным реформам на базе открытости, в особенности после вступления в ВТО, непрерывно усиливается энергия экономического развития Китая на основе технических инноваций на государственных предприятиях и улучшения производственной структуры продукции.

Китай шаг за шагом расширяет спектр внешней открытости, непрерывно укрепляет взаимосвязь и взаимодействие с миром. Реформы и открытость - это ключевая мера определения судьбы современного Китая, она не только принесла колоссальные изменения его облика, но и несёт огромную пользу мировой экономике. Как заявила бывший директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард, политика Китая по расширению открытости дала позитивные возможности всему миру.

Китай выступает не только "мировым рынком", но и "мировым заводом и фабрикой". Производимая и поставляемая Китаем продукция отличаются отличным качеством, удовлетворяет потребности международных рынков и помогает сократить расходы местных жителей и уменьшить инфляционное давление. Внешние инвестиции Китая играют важную роль для роста глобальной экономики. Так, китайские предприятия, обеспечили огромное количество рабочих мест в Африке. К примеру, в исследовании Школы восточных и африканских исследований Лондонского университета (SOAS) говорится, что на строительных площадках и заводах китайских предприятий, расположенных в Эфиопии, работают более 90 процентов местных рабочих и служащих.

Бывший посол Перу г-н Хуан Карлос Капуняй Чавез, аккредитованный в Китае, недавно констатировал, что Китай не только разрешил внутригосударственную проблему обеспечения питанием и одеждой народа, но и ускоряет движение по построению среднезажиточного общества, и что удачный опыт Китая в сфере экономического развития стоит изучать и применять в развивающихся странах мира.

Сейчас Китай переходит от открытого потока товаров и базового производства к институциональной открытости. В мае текущего года был принят "Закон об иностранных инвестициях", в котором содержатся чёткие правила по вопросам защиты прав интеллектуальной собственности и технологий предприятий с иностранным капиталом. Это считается важным шагом на пути к институциональной открытости. В последнее время Китай предпринял и ряд других важных мер: учреждение в г. Шэньчжэнь передовой показательной зоны социализма с китайской спецификой, создание нового припортового района в Шанхайской зоне свободной торговли и создание новых 6 зон свободной торговли. Безусловно, данные меры предоставят новую платформу для реализации институциональной открытости КНР.

Сталкиваясь с проявлениями торгового протекционизма, политикой односторонних шагов и стремлением к однополярности, Китай твёрдо претворяет в жизнь политику внешней открытости. КНР прекрасно понимает, что непрерывное углубление реформ и расширение открытости являются ключом для противодействия всяческим рискам и вызовам.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ОАК: После завершения испытательного полета МС-21 приземлился в Жуковском
Лондон внес поправки в санкции против РФ ради проекта по изучению Марса
Минфин предложил изменить подход к сбору налогов с интернет-гигантов
Лавров: "Формула Штайнмайера" является уступкой и "плана Б" не будет
США обложили пошлинами европейские товары