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03.10.2019 18:41
Рубрика: Культура

Комедийный сериал "Дылды" стартует на канале СТС с 7 октября

Текст: Сусанна Альперина
Российская газета - Федеральный выпуск № 223(7981)
Комедийный сериал "Дылды" - на канале СТС с 7 октября в 19.00
"Дылды" - веселая история перевоспитания волейбольного тренера. Фото: предоставлено телеканалом СТС. "Дылды" - веселая история перевоспитания волейбольного тренера. Фото: предоставлено телеканалом СТС.
"Дылды" - веселая история перевоспитания волейбольного тренера. Фото: предоставлено телеканалом СТС.

На канале СТС стартует сериал "Дылды", который можно было бы с полным правом назвать "Укрощение строптивого". Это веселая история перевоспитания волейбольного тренера с плохими манерами, сексиста и хама Михаила Ковалева (Павел Деревянко). Он - тренер национальной сборной, который считает, что ему все позволено, но когда главой федерации волейбольного спорта в стране становится женщина, его за несносный характер увольняют. Единственное, что теперь "светит" герою в профессии, - тренировать провинциальную студенческую, а главное, женскую команду.

Не стоит искать в "Дылдах" похожие сюжетные ходы из фильма "Тренер" или сериала "Год культуры", где герой Федора Бондарчука был также разжалован из замминистров в завкафедрой провинциального вуза. "Дылды" - смешное сериальное произведение "с собственным лицом", и в нем множество занимательных находок. Например, Павел Деревянко вместе с художником по костюмам серьезно поработал над внешним образом героя: так, в гардеробе Михаила Ковалева появились стильные пиджаки и пальто, майки-алкоголички и широкие штаны.

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
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- Внешне он похож на Шнурова: небритый, одевается ярко, странно и эпатирующе, - комментирует актер. Чтобы войти в волейбольную форму, Павел вместе с партнершами тренировался два раза в неделю под руководством серебряного призера Олимпийских игр 2004 года, двукратного бронзового призера чемпионатов мира, двукратной чемпионки Европы Елены Зарубиной.

- Мой герой, тренер Михаил, наглый, самоуверенный, заносчивый и дерзкий по отношению ко всем, и к девушкам в том числе. Но он действительно сильно любит волейбол, и за это ему можно многое простить. В этом смысле я противоположность Миши, так как с детства не любил волейбол и был деликатен и уважителен не только к противоположному полу, но и в принципе к любой другой личности. Так что получился действительно интересный образ, сотканный из противоположностей, - говорит Павел Деревянко.

Актрисе Анне Невской в сериале досталась роль на сопротивление - своенравной бывшей девушки Михаила. Анна признавалась, что в проекте ей повезло поработать "с двумя Пашами" - Павлом Деревянко и Павлом Майковым, который сыграл мужа ее героини, владельца птицефабрики.

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