Комедийный сериал "Дылды" стартует на канале СТС с 7 октября

Комедийный сериал "Дылды" - на канале СТС с 7 октября в 19.00

На канале СТС стартует сериал "Дылды", который можно было бы с полным правом назвать "Укрощение строптивого". Это веселая история перевоспитания волейбольного тренера с плохими манерами, сексиста и хама Михаила Ковалева (Павел Деревянко). Он - тренер национальной сборной, который считает, что ему все позволено, но когда главой федерации волейбольного спорта в стране становится женщина, его за несносный характер увольняют. Единственное, что теперь "светит" герою в профессии, - тренировать провинциальную студенческую, а главное, женскую команду.

Не стоит искать в "Дылдах" похожие сюжетные ходы из фильма "Тренер" или сериала "Год культуры", где герой Федора Бондарчука был также разжалован из замминистров в завкафедрой провинциального вуза. "Дылды" - смешное сериальное произведение "с собственным лицом", и в нем множество занимательных находок. Например, Павел Деревянко вместе с художником по костюмам серьезно поработал над внешним образом героя: так, в гардеробе Михаила Ковалева появились стильные пиджаки и пальто, майки-алкоголички и широкие штаны.

- Внешне он похож на Шнурова: небритый, одевается ярко, странно и эпатирующе, - комментирует актер. Чтобы войти в волейбольную форму, Павел вместе с партнершами тренировался два раза в неделю под руководством серебряного призера Олимпийских игр 2004 года, двукратного бронзового призера чемпионатов мира, двукратной чемпионки Европы Елены Зарубиной.

- Мой герой, тренер Михаил, наглый, самоуверенный, заносчивый и дерзкий по отношению ко всем, и к девушкам в том числе. Но он действительно сильно любит волейбол, и за это ему можно многое простить. В этом смысле я противоположность Миши, так как с детства не любил волейбол и был деликатен и уважителен не только к противоположному полу, но и в принципе к любой другой личности. Так что получился действительно интересный образ, сотканный из противоположностей, - говорит Павел Деревянко.

Актрисе Анне Невской в сериале досталась роль на сопротивление - своенравной бывшей девушки Михаила. Анна признавалась, что в проекте ей повезло поработать "с двумя Пашами" - Павлом Деревянко и Павлом Майковым, который сыграл мужа ее героини, владельца птицефабрики.

Смотрите также:

Премьера документального фильма "Эми Уайнхаус: История альбома "Back to Black" - на Первом канале 11 октября в 00.25.

Альбом "Back to Black" в 2006 году вознес Эми Уайнхаус на мировой музыкальный олимп. В документальной ленте режиссера Джереми Марра подробно разбирается создание этой пластинки. Необнародованные ранее видеоматериалы о работе певицы в звукозаписывающих студиях Майами и Нью-Йорка позволят зрителю раскрыть новые грани выдающихся исполнительских и авторских качеств Эми, а также узнать об эмоциональных терзаниях певицы, стоявших за творчеством Уайнхаус и предвестивших ее ранний уход.