Король Иордании: Россия играет ключевую роль во многих регионах мира

Россия выступает в роли важнейшего субъекта во многих регионах. Об этом в четверг заявил король Иордании Абдалла II.

"Сегодня Россия играет ключевую роль во многих регионах мира, а также в экономической сфере, сфере безопасности и межконфессионального диалога, который так важен нашей стране", - сказал монарх во время пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Мировое устройство: взгляд с Востока".

Он также добавил, что Иордания поддерживает работу "Астанинской тройки", в успех которой Россия внесла огромный вклад. По словам короля Иордании, Россия сыграла немалую роль также в урегулировании ситуации в Сирии.

Король Абдалла II принимает участие в пленарной сессии вместе с президентом РФ Владимиром Путиным, его филиппинским коллегой Родриго Дутерте, а также лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.