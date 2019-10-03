Новости

Король Иордании: Россия играет ключевую роль во многих регионах мира 18:59
В ПАСЕ попытались сорвать выступление главы российской делегации 18:56
Путин отметил исторический шаг Трампа в диалоге с КНДР 18:53
Путин рассказал, как в 90-е удалось избежать гражданской войны 18:52
"Матч ТВ" приобрел права на показ Евролиги и Еврокубка 18:38
Путин предложил создать новую международную организацию по безопасности 18:36
В квартире напавшего на полицейских в Париже проводится обыск 18:31
Мэр Керчи ушел в отставку 18:23
Вашингтон создаст базу ДНК нелегалов 18:18
Для строительства дорог привлекут частные деньги 18:01
Умерла актриса из "Вечера трудного дня" The Beatles Анна Куэйл 17:50
В Сети высмеяли Трампа, потрогавшего колено президента Финляндии 17:49
МИД РФ: Выправление ситуации с визами зависит от США 17:39
Во время прыжка с парашютом 22 десантника США получили травмы 17:32
В Туле попрощались с ветераном, расписавшимся на стене Рейхстага 17:28
Экс-министр Португалии: Санкции ЕС не приносят инициаторам результата 17:23
Собянин наградил 40 лучших педагогов Москвы 17:19
В Петербурге открыли три новые станции метро 17:19
"Мисс Москва" потребовала у бывшего короля Малайзии свыше 700 млн рублей 17:10
АвтоВАЗ снизил цены на Lada Largus "для экономных" 17:10
Вышел трейлер нового фильма Клинта Иствуда "Ричард Джуэлл" 17:05
Продажи Lada продолжают набирать обороты 17:01
В Саратовской области полицейские арестованы за убийство на кладбище 16:58
Европарламент не одобрит план Джонсона по Brexit 16:52
Томич застрелил в офисе двух женщин 16:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят готовность ЖКХ Москвы к осенне-зимнему сезону
В "РГ" обсудят готовность ЖКХ Москвы к осенне-зимнему сезону
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
03.10.2019 18:59
Рубрика: Власть

Король Иордании: Россия играет ключевую роль во многих регионах мира

Текст: Диана Ковалева (Сочи)

Россия выступает в роли важнейшего субъекта во многих регионах. Об этом в четверг заявил король Иордании Абдалла II.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Путин назвал сирийское урегулирование моделью разрешения кризисов

"Сегодня Россия играет ключевую роль во многих регионах мира, а также в экономической сфере, сфере безопасности и межконфессионального диалога, который так важен нашей стране", - сказал монарх во время пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Мировое устройство: взгляд с Востока".

Путин назвал Иорданию очень важным партнером
Путин предложил Филиппинам антитеррористические наработки

Он также добавил, что Иордания поддерживает работу "Астанинской тройки", в успех которой Россия внесла огромный вклад. По словам короля Иордании, Россия сыграла немалую роль также в урегулировании ситуации в Сирии.

Король Абдалла II принимает участие в пленарной сессии вместе с президентом РФ Владимиром Путиным, его филиппинским коллегой Родриго Дутерте, а также лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Ближний Восток Иордания
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме объяснили, какие льготы предлагаются для "жертв перестройки"
Стали известны подробности трагедии в префектуре полиции Парижа
Главу Росгидромета Максима Яковенко освободили от должности
Лондон внес поправки в санкции против РФ ради проекта по изучению Марса
ОАК: После завершения испытательного полета МС-21 приземлился в Жуковском