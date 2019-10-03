С тех пор как в России начали с помощью налоговых вычетов подталкивать население к долгосрочному инвестированию в ценные бумаги, прошло более четырех лет. И они показали, что это по силам многим, выгодно и поучительно.

Выращивать средства на счете ИИС нужно минимум три года, а максимум - всю жизнь. Фото: bee32 / iStock

До появления индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) я считал идею управлять собственными финансами скучным делом. И если бы мне тогда сказали составить финансовый план на три года, я обрадовался бы такой задаче не больше, чем Том Сойер перспективе потратить субботний день на покраску забора. Мои друзья и знакомые рассуждали аналогично. Индивидуальный инвестиционный счет все изменил.

Он дисциплинировал меня и помог быстрее накопить сумму, необходимую для приобретения квартиры. Но главный его смысл, как я теперь понимаю, заключается не в квартире, а в том опыте, который я получил бесплатно. Научился планировать, экономить и учитывать риски, начал лучше разбираться в ценных бумагах, считать налоги и принимать решения, не основанные на эмоциях. Теперь мне все это интересно.

Три года прибыли

Бухгалтерия моего ИИС за три года следующая:

840 000 рублей внесено на счет собственных средств без учета реинвестированных налоговых вычетов, купонов и дивидендов.

130 000 рублей получено в виде налоговых вычетов, которые реинвестировались на счет по мере получения.

172 000 рублей - доход от купонов и дивидендов, которые также реинвестировались на счет по мере получения.

Итого: через 3,5 года аккумулировано 1, 142 миллиона.

Год первый: 23 процента

Изначально план был такой: открываю ИИС и сразу зачисляю на него 400 тысяч рублей, через год беру на работе справку 2-НДФЛ, заполняю декларацию и, поскольку сумма уплаченных за меня работодателем налогов является достаточной, получаю 13 процентов от 400 тысяч. То есть через четыре месяца со дня подачи декларации на мой счет упадут 52 тысячи рублей налогового вычета. По сути, это означает, что доходность моих инвестиций за первый год работы ИИС составит 13 процентов годовых.

Но почему, собственно, нужно ограничиваться 13 процентами, если можно на эти 400 тысяч накупить ценных бумаг на ИИС? Покупаю необлагаемые налогом облигации федерального займа (ОФЗ) и получаю еще 10 процентов (ориентировочная доходность ОФЗ в 2015 году) к годовой доходности в виде купонного дохода. ОФЗ - это долговая бумага, гарантированная к погашению Российской Федерацией (то есть я даю в долг России). Вероятность дефолта страны при текущих уровнях госдолга ниже, чем вероятность банкротства любого, даже самого крупного банка в России. Соответственно, при минимальных рисках я получаю за год 23 процента годовых. Какой розничный банк в 2015 году мог дать вкладчикам более высокую доходность по депозиту? Высокие ставки депозитов, насколько я помню, уже кончились к середине 2015 года. И даже если б они тогда не кончились, думаю, на фондовом рынке всегда можно найти облигации, чья доходность будет интереснее, чем у депозита. Тем более вкупе с доходностью ИИС.

Итого первые внесенные на ИИС 400 тысяч за год принесли 92 тысячи рублей.

Год второй: 11,3 процента

На следующий год я пошел подавать декларацию на получение первого налогового вычета по ИИС. Тем самым я выбрал ИИС первого типа (А), который позволяет ежегодно получать налоговый вычет в размере 13 процентов на вносимые средства из суммы НДФЛ, уплаченного за меня работодателем за год.

На горизонте трех лет при консервативной стратегии инвестирования (а что может быть консервативнее покупки гособлигаций?) первый тип ИИСа привлекательнее второго. Если бы я не имел облагаемого налогом дохода и планировал держать средства на ИИС, скажем, лет двадцать, то, возможно, я выбрал бы ИИС второго типа (Б).

У консервативных инвесторов ИИС типа Б с его льготой в виде освобождения от налога на доход по итогам трех лет не пользуется популярностью еще и потому, что ставка купона по ОФЗ, региональным облигациям, а с недавнего времени и по многим корпоративным облигациям не облагается налогом, следовательно, существенных преимуществ ИИС второго типа перед обычным брокерским счетом не имеет.

Итак, налоговая декларация. В случае с ИИС каждый новый год (читай: каждый новый налоговый период) для получения вычета отсчитывается с первого января независимо от того, когда клиент завел деньги на счет.

А вот чтобы закрыть ИИС, нужно, чтобы прошло три года "от звонка до звонка" - например, если счет был открыт 2 февраля 2015 года, то закрыть его и забрать все деньги, не возвращая полученных налоговых вычетов, можно лишь 3 февраля 2018 года. Это стимулирует инвесторов, которые не имеют возможности три года подряд вносить на ИИС по 400 тысяч, принимать решения, позволяющие получить за три года максимально возможные налоговые вычеты или максимально возможную за год доходность.

Например, вариант "лайт" для тех, у кого недостаточно средств на три года взносов. Инвестор открывает у брокера ИИС в январе 2015 года, а фондирует его в декабре. На следующий год в январе 2016 года (первый год уже засчитан) инвестор подает декларацию, в течение четырех месяцев получает первый налоговый вычет (ФНС рассматривает декларацию три месяца, плюс месяц на пересылку денег) и в декабре снова фондирует ИИС (причем включает в 400 тысяч сумму первого полученного купона, то есть реинвестирует его).

Далее еще год, сюжет повторяется с той только разницей, что в третий раз инвестору не обязательно будет замораживать очередные 400 тысяч еще на год, ведь уже в январе 2018-го он сможет закрыть ИИС, сохранить два полученных вычета и вскоре на законных основаниях получить третий.

Следовательно, третий взнос - очередные 400 тысяч - можно где-нибудь одолжить, внести на ИИС, а уже в январе закрыть счет и вернуть долг.

Или вариант "экстра-лайт" - для тех, у кого вообще нет свободных денег, но есть официальная зарплата, с которой платится НДФЛ. Инвестор в январе открывает пустой счет, держит его пустым 2 года и 10 месяцев, в декабре фондирует его (на заемные средства) на максимально целесообразную сумму (а это, кстати, до сих пор 400 тысяч рублей, так как, несмотря на то что размер максимально возможного взноса на ИИС законодатель увеличил до одного миллиона, налоговая служба считает 13 процентов к вычету только с 400 тысяч рублей, а не с миллиона). А в январе следующего года закрывает ИИС, возвращает долг и получает налоговый вычет 52 тысячи рублей.

Сейчас люди проявляют больше смекалки в отношении работы с ИИС. Его наличие стимулирует кооперироваться, договариваться и зарабатывать вместе. Например, работающие люди, имеющие официальный доход, но не имеющие свободных средств, объединяются со своими пожилыми родственниками, у которых, наоборот, свободные средства имеются, а доходы для получения вычета отсутствуют, и вместе получают первый опыт инвестиций. Уже появились модели работы с ИИС, выходящие за пределы трех лет - например, самая простая мысль: если через три года закрыть ИИС и тут же открыть новый (один человек не вправе иметь больше одного ИИС), то можно, инвестируя те же деньги с первого ИИС, снова три года получать налоговые вычеты, и так далее по кругу... всю жизнь получать дополнительно по 52 тысячи в год. Кто будет против?

Все эти мысли на втором году ИИС мне даже не приходили в голову. Я был занят другими заботами и считал, что без проблем сумею инвестировать следующие 400 тысяч, а затем снова получу максимально возможный налоговый вычет в 52 тысячи рублей. Но жизнь внесла свои коррективы. Произошли непредвиденные события, которые изрядно облегчили мой бумажник. В итоге только в декабре я успел внести на счет 200 тысяч рублей и докупить облигаций, этот запоздалый и вдвое урезанный взнос практически ничего не успел добавить к общей доходности второго года. Соответственно, и мой налоговый вычет после второго года ИИС был вдвое меньше - всего 26 тысяч рублей. И 42 тысячи рублей купонного дохода принесли облигации (главным образом, купленные на первом году ИИС).

Если через три года закрыть ИИС и тут же открыть новый, то можно, инвестируя те же деньги с первого ИИС, снова три года получать налоговые вычеты, и так далее по кругу, хоть всю жизнь

В общем, динамика не обрадовала. Мог бы лучше. Проблема была в финансовой дисциплине и грамотности - вот чего мне не хватало. В результате первый же форс-мажор разрушил план получить от ИИС максимально возможную прибыль при минимальном уровне риска.

Итого за второй год удалось заработать на ИИС 68 тысяч .

Год третий: 14,2 процента

Чтобы не повторить прошлогодней ошибки, я стал фондировать счет задолго до конца очередного налогового периода частями (по мере появления свободных сумм) и предпринял еще кое-что.

Во-первых, сразу, как только получил налоговый вычет, отправил полученную сумму обратно на ИИС - рефинансировал.

Во-вторых, отступил от своего принципа покупать на ИИС только необлагаемые налогом облигации федерального займа: частично переложился в акции, по которым ожидал роста и хороших дивидендных выплат, частично в близкие к погашению региональные облигации с более высокой, чем у "федералов", доходностью. Это немного добавило доходности и риска к первоначальному плану. Кроме того, я несколько раз реинвестировал купоны, и сложный процент помог добрать нужную сумму.

Кстати, несмотря на то что частный инвестор в течение трех лет не может просто взять и вывести деньги без закрытия ИИС, он может в течение этого трехлетнего срока выводить с ИИС на банковский счет дивиденды и купоны. Дивиденды компании выплачивают от одного до четырех раз в год, а накопленный купонный доход (НКД) по отечественным облигациям обычно выплачивается два или четыре раза в год в заранее известные даты. А выведенные на банковский счет купоны и дивиденды могут быть реинвестированы обратно на ИИС.

Благодаря принятым мерам за третий год мне удалось своевременно внести на счет очередные 400 тысяч рублей и впоследствии получить третий налоговый вычет в максимально возможном размере.

Итого за третий год на ИИС было заработано 142 тысячи рублей.

Между тем

Сейчас эксперты и чиновники финансового блока правительства обсуждают вопрос, не стоит ли отказаться от индивидуальных инвестиционных счетов первого типа. Дескать, первый тип ИИСа был нужен для стартапа, чтобы увлечь людей инвестициями, и эта цель, в общем, достигнута, так что можно подумать над тем, чтобы его отменить. С этим, судя по словам Эльвиры Набиуллиной, далеко не все согласны. "Мы видим, что для отрасли работа с ИИС первого типа более интересна, они обеспечивают экономику проекта, большую маржинальность, - заявила председатель Банка России. - Надо, чтобы и они остались привлекательными для индустрии. Но мы бы хотели, чтобы и ИИСы второго типа были интересными. Это действительно более долгосрочная бизнес-модель".

Что такое ИИС

Индивидуальный инвестиционный счет - это брокерский счет особого типа, который позволяет в дополнение к доходности находящихся на нем ценных бумаг (допустим, облигаций или акций) получить от государства дополнительную доходность (налоговый вычет). Зачислять на ИИС можно только рубли, максимальная сумма ограничена законом - не более одного миллиона (ранее - 400 тысяч рублей). Главное преимущество ИИС в льготном налогообложении. Но чтобы получить налоговые льготы, ИИС должен действовать не менее трех лет.