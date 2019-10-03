Закон Республики Крым от 2 октября 2019 года № 3-ЗРК/2019 "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Крым на 2020 год"

Принят Государственным Советом Республики Крым 1 октября 2019 года

Статья 1

Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Республике Крым на 2020 год в размере 8912 рублей.

Статья 2

Прожиточный минимум пенсионера, установленный статьей 1 настоящего Закона, применяется для определения размера социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Глава Республики Крым С.Аксенов

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