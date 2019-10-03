Закон Кемеровской области от 26 сентября 2019 года № 94-ОЗ "О величине прожиточного минимума пенсионера в Кемеровской области - Кузбассе на 2020 год"

Принят Советом народных депутатов Кемеровской области 25 сентября 2019 года

Настоящий Закон принят на основании и в целях реализации пункта 4 статьи 4 Федерального закона "О прожиточном минимуме в Российской Федерации".

Статья 1. Величина прожиточного минимума пенсионера в Кемеровской области - Кузбассе на 2020 год

Установить, что величина прожиточного минимума пенсионера в Кемеровской области - Кузбассе на 2020 год составляет 8387 рублей.

Статья 2. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса С.Е.Цивилев

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