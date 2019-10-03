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03.10.2019 14:13
Рубрика: В мире

Лавров: Москва ожидает, что Трамп все-таки выведет войска из Сирии

Текст: Юрий Когалов
Российская сторона надеется, что президент США Дональд Трамп выполнит данное год назад обещание и выведет войска из Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью общеарабской газете "Аш-Шарк Аль-Аусат", текст которого распространил МИД.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, "единственным легитимным основанием для такого присутствия может служить приглашение законных властей, либо соответствующая резолюция СБ ООН". Россия такое приглашение получила, как и Иран в отличие от США. Последние же, помимо того, что их контингент находится на территории САР незаконно, еще и "прославились" на весь мир противоправными антисирийскими силовыми акциями. "Имею в виду ракетные удары 7 апреля 2017 года и 14 апреля 2018 года", - напомнил Лавров.

Лавров: Конституционный комитет Сирии мог собраться еще год назад

"Сегодня, когда основные силы "ИГ" (запрещенная в РФ террористическая группировка) в Сирии разгромлены, возникают вопросы относительно цели сохраняющегося американского присутствия на сирийской земле. Складывается устойчивое ощущение, что задача Вашингтона - не допустить восстановления территориальной целостности САР, что является прямым нарушением резолюции СБ ООН 2254", - отметил министр, выразив надежду, что "США выполнят обещание, которое Трамп дал еще в декабре 2018 года, о выводе американских военнослужащих из Сирии".

Глава МИД РФ также напомнил, что Москва "неизменно выступала за политико-дипломатическое урегулирование конфликта в САР через всеохватывающий межсирийский диалог". Сейчас для этого созданы все условия: создан Конституционный комитет. "Как страна-гарант Астанинского формата Россия немало сделала для этого, в том числе через энергичные контакты с правительством Сирии и оппозицией. Исходим из того, что запуск работы Комитета в Женеве придаст импульс всему процессу урегулирования в САР. Именно сами сирийцы, без давления извне, должны определить будущее своего государства - как это зафиксировано в резолюции СБ ООН 2254. Это относится и к конституционной тематике, а "астанинская тройка" будет этому содействовать", - заявил Лавров.

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