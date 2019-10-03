Лавров: Москва ожидает, что Трамп все-таки выведет войска из Сирии

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, "единственным легитимным основанием для такого присутствия может служить приглашение законных властей, либо соответствующая резолюция СБ ООН". Россия такое приглашение получила, как и Иран в отличие от США. Последние же, помимо того, что их контингент находится на территории САР незаконно, еще и "прославились" на весь мир противоправными антисирийскими силовыми акциями. "Имею в виду ракетные удары 7 апреля 2017 года и 14 апреля 2018 года", - напомнил Лавров.
"Сегодня, когда основные силы "ИГ" (запрещенная в РФ террористическая группировка) в Сирии разгромлены, возникают вопросы относительно цели сохраняющегося американского присутствия на сирийской земле. Складывается устойчивое ощущение, что задача Вашингтона - не допустить восстановления территориальной целостности САР, что является прямым нарушением резолюции СБ ООН 2254", - отметил министр, выразив надежду, что "США выполнят обещание, которое Трамп дал еще в декабре 2018 года, о выводе американских военнослужащих из Сирии".
Глава МИД РФ также напомнил, что Москва "неизменно выступала за политико-дипломатическое урегулирование конфликта в САР через всеохватывающий межсирийский диалог". Сейчас для этого созданы все условия: создан Конституционный комитет. "Как страна-гарант Астанинского формата Россия немало сделала для этого, в том числе через энергичные контакты с правительством Сирии и оппозицией. Исходим из того, что запуск работы Комитета в Женеве придаст импульс всему процессу урегулирования в САР. Именно сами сирийцы, без давления извне, должны определить будущее своего государства - как это зафиксировано в резолюции СБ ООН 2254. Это относится и к конституционной тематике, а "астанинская тройка" будет этому содействовать", - заявил Лавров.