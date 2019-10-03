Лавров: Не в наших правилах выкручивать партнерам руки

Россия была и остается открытой для нового взаимовыгодного сотрудничества с абсолютно всеми государствами и интеграционными объединениями, поэтому любые обвинения в адрес Москвы в попытках расколоть Евросоюз не соответствуют действительности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава российского МИД отметил, что в рамках масштабной информационной кампании против России Москву будут обвинять "во всех смертных грехах", в том числе в попытках ослабить "европейскую солидарность".

"Это не соответствует действительности. Мы такими категориями не мыслим. Не в наших правилах выкручивать партнерам руки, ставить их перед выбором "с нами или против нас", тем более вмешиваться в их внутренние дела", - цитирует РИА Новости слова Лаврова.

Глава внешнеполитического ведомства также всем, от кого исходят подобные обвинения, стоит прекратить свои геополитические игры и начать руководствоваться общепринятыми правилами межгосударственного общения, установленными в Уставе ООН.