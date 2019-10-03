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03.10.2019 14:48
Рубрика: В мире

Лавров отверг обвинения в адрес РФ о желании внести раскол в Евросоюз

Текст: Александр Ленин
Москва открыта к честному, равноправному, взаимовыгодному сотрудничеству со всеми без исключения государствами и интеграционными объединениями. Обвинения в попытках внести раскол в ряды Евросоюза не соответствуют действительности. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью арабоязычным СМИ.
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

"Не в наших правилах выкручивать партнерам руки, ставить их перед выбором "с нами или против нас", тем более вмешиваться в их внутренние дела. В этом, кстати, наше принципиальное, коренное отличие от Вашингтона и ряда других столиц, для которых подобная практика стала чуть ли не нормой", - заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

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Сергей Лавров в общении с журналистами напомнил о военной интервенции в Ирак, внешнем вмешательстве в события "арабской весны" и поддержке вооруженного захвата власти на Украине в феврале 2014 года. По мнению российского министра, целью развязывания политического кризиса в Киеве "было поссорить два братских народа, создать у границ России перманентный очаг напряженности". Сегодня Запад пытается раскачать ситуацию в Венесуэле.

Как заметил Лавров, Москва уважительно относится ко всем зарубежным партнерам. "Это касается и Евросоюза - нашего соседа, с которым мы к тому же поддерживаем разветвленные торгово-экономические связи", - заключил он.

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