Лавров отверг обвинения в адрес РФ о желании внести раскол в Евросоюз

"Не в наших правилах выкручивать партнерам руки, ставить их перед выбором "с нами или против нас", тем более вмешиваться в их внутренние дела. В этом, кстати, наше принципиальное, коренное отличие от Вашингтона и ряда других столиц, для которых подобная практика стала чуть ли не нормой", - заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Сергей Лавров в общении с журналистами напомнил о военной интервенции в Ирак, внешнем вмешательстве в события "арабской весны" и поддержке вооруженного захвата власти на Украине в феврале 2014 года. По мнению российского министра, целью развязывания политического кризиса в Киеве "было поссорить два братских народа, создать у границ России перманентный очаг напряженности". Сегодня Запад пытается раскачать ситуацию в Венесуэле.

Как заметил Лавров, Москва уважительно относится ко всем зарубежным партнерам. "Это касается и Евросоюза - нашего соседа, с которым мы к тому же поддерживаем разветвленные торгово-экономические связи", - заключил он.