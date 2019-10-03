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03.10.2019 14:53
Рубрика: Власть

Лавров: Во многом из-за США события в Персидском заливе подошли к опасной черте

Текст: Александр Ленин

Развитие событий в Персидском заливе подошло к опасной черте. Ответственность за это лежит на США, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью арабоязычным СМИ.

"Взрывоопасная ситуация в регионе - во многом следствие безответственной политики Вашингтона, который не только отказался соблюдать взятые на себя обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, одобренного резолюцией 2231 СБ ООН, но и своими провокационными действиями ведет дело к дальнейшей эскалации", - заявил глава российского внешнеполитического ведомства, слова которого приводится на официальном сайте МИД РФ.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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В Москве, уточнил Лавров, всерьез обеспокоены возросшими рисками возникновения крупномасштабного военного столкновения в регионе. "Нельзя допустить, чтобы регион оказался втянут в разрушительное вооруженное противостояние, чреватое катастрофическими последствиями не только для стран Залива, но и мира в целом", - уточнил Лавров.

По словам министра, российские дипломаты изложили пути решения кризиса в Концепции безопасности в Персидском заливе. Документ был официально представлен в июле этого года.

Так, инициатива предполагает реализацию позитивной, объединительной региональной повестки дня, создание механизмов совместного реагирования на общие вызовы и угрозы.

"Имеется в виду запуск ритмичного поэтапного процесса, в рамках которого будут учтены мнения всех без исключения участников. В этом ключевое отличие наших предложений от иных проектов, выстроенных на принципе "свой-чужой" и подразумевающих насаждение новых разделительных линий", - резюмировал глава МИД России.

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