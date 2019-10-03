Легендарный фильм "Калина красная" вышел в повторный прокат

Первыми новую "Калину красную" посмотрели жители Санкт-Петербурга. Премьера прошла в старейшем кинотеатре северной столицы "Авроре". Сотрудница кинотеатра Арина Аракелова рассказала, что билеты на сеанс раскупаются охотно. И что примечательно, посмотреть обновленную ленту приходят не только старшие поколения, но и молодежь. Михаил Боярский вспоминает, как впервые увидел "Калину красную". "Это было необычное явление, которое всколыхнуло всю страну, - признался актер "РГ". - Все только и говорили про этот фильм. На меня он произвел колоссальное впечатление. Думаю, многим молодым, которые что-то хотят понять про жизнь, стоит его сегодня посмотреть. Несмотря на то что реалии нашей жизни изменились".
В Екатеринбурге новую версию " Калины красной" будут показывать два кинотеатра. Один - входящий в состав федеральной сети, предлагает сеанс в субботний день. Другой - современный киноконцертный центр "Космос" - будет демонстрировать ленту в течение трех дней. Жительница Екатеринбурга Ирина Кузнецова ждала премьеры: "Очень люблю этот душевный фильм, решила пересмотреть в новом формате".
Охотно идут на "Калину красную" жители Ростова-на-Дону. Фильм можно посмотреть в кинотеатре "Горизонт". Причем его крутят в VIP-зале, билеты в который стоят 400 рублей. И, судя по всему, классика Шукшина пользуется популярностью.
- У нас первый сеанс начался вечером в 19.25, но уже утром 3 октября ползала было раскуплено. Просмотр идет в зале повышенной комфортности с удобными креслами, которые можно разложить, а кнопка вызова официанта позволяет заказать ресторанное обслуживание. Но главное другое. Это фильм со своей особой историей и атмосферой, поднимающий серьезные темы. Он восстановлен, и благодаря цифровой реставрации его можно посмотреть в лучшем качестве, - говорит сотрудница кинотеатра Наталья.
Зрители признаются, что идут на "Калину красную" не из-за улучшенного качества картины или комфортного зала, а потому что фильм пробуждает ностальгические чувства.
- Помню, в детстве родители любили этот фильм. А я тогда был маленький, многого не понимал. Но теперь все переосмысливается, и старые фильмы воспринимаются совсем по-другому. Они более глубокие. Поэтому "Калину красную" посмотрю с удовольствием. И о детстве заодно вспомню. И как будто снова побуду с родителями, - рассказывает ростовчанин Роман.
Как заметила сотрудница новосибирского центра - кинотеатра "Победа" Екатерина Шевченко, восстановление киношедевров - мировой тренд.
"Люди готовы приходить в кино и смотреть легендарные фильмы на больших экранах и платить за них деньги. Всеми любимый фильм "Калина красная" отреставрировали специалисты "Мосфильма" в разрешении 4К - особой четкости, что уже делает его версию уникальной. Ну и, конечно, фильмы Шукшина для сибиряков - это своя тема, достояние, которое берегут, почитают. И невозможно не показать эту картину у нас".
Владимир Кочарян, директор журнала "Искусство кино":
- Выпустить в прокат отреставрированную версию легендарной картины Василия Шукшина "Калина красная" решили после того, как ее отобрали в специальную программу Венецианского кинофестиваля в конкурсе классики мирового кино. Выход картины также приурочен к юбилейному году - 90 лет со дня рождения Василия Шукшина. Прокатом советской классики занялись после того, как увидели, что по всему миру, кроме России, повторно показывают классику. Впервые в нашей стране в прокат была выпущена отреставрированная версия фильма "Сталкер" в 2018 году. Фильм посмотрели 20 тысяч зрителей, и было собрано 6 миллионов рублей, очень приличный результат. До этого в российских кинотеатрах крутили только отреставрированные версии зарубежной классики, а попыток глобального проката советских фильмов не было.