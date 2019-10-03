Легендарный фильм "Калина красная" вышел в повторный прокат

В кинотеатрах страны - необычная премьера: с 3 октября на экраны в повторный прокат выходит лента фильма Василия Шукшина "Калина красная". Реставрация картины на "Мосфильме" заняла почти четыре месяца. Фильм оцифровывался с оригинального съемочного негатива, он стал более четким, краски ярче, звук насыщеннее.

Первыми новую "Калину красную" посмотрели жители Санкт-Петербурга. Премьера прошла в старейшем кинотеатре северной столицы "Авроре". Сотрудница кинотеатра Арина Аракелова рассказала, что билеты на сеанс раскупаются охотно. И что примечательно, посмотреть обновленную ленту приходят не только старшие поколения, но и молодежь. Михаил Боярский вспоминает, как впервые увидел "Калину красную". "Это было необычное явление, которое всколыхнуло всю страну, - признался актер "РГ". - Все только и говорили про этот фильм. На меня он произвел колоссальное впечатление. Думаю, многим молодым, которые что-то хотят понять про жизнь, стоит его сегодня посмотреть. Несмотря на то что реалии нашей жизни изменились".

Реставрация "Калины красной" на "Мосфильме" заняла почти четыре месяца. Фильм стал более четким, краски ярче, звук насыщеннее

В Екатеринбурге новую версию " Калины красной" будут показывать два кинотеатра. Один - входящий в состав федеральной сети, предлагает сеанс в субботний день. Другой - современный киноконцертный центр "Космос" - будет демонстрировать ленту в течение трех дней. Жительница Екатеринбурга Ирина Кузнецова ждала премьеры: "Очень люблю этот душевный фильм, решила пересмотреть в новом формате".

Охотно идут на "Калину красную" жители Ростова-на-Дону. Фильм можно посмотреть в кинотеатре "Горизонт". Причем его крутят в VIP-зале, билеты в который стоят 400 рублей. И, судя по всему, классика Шукшина пользуется популярностью.

- У нас первый сеанс начался вечером в 19.25, но уже утром 3 октября ползала было раскуплено. Просмотр идет в зале повышенной комфортности с удобными креслами, которые можно разложить, а кнопка вызова официанта позволяет заказать ресторанное обслуживание. Но главное другое. Это фильм со своей особой историей и атмосферой, поднимающий серьезные темы. Он восстановлен, и благодаря цифровой реставрации его можно посмотреть в лучшем качестве, - говорит сотрудница кинотеатра Наталья.

Зрители признаются, что идут на "Калину красную" не из-за улучшенного качества картины или комфортного зала, а потому что фильм пробуждает ностальгические чувства.

- Помню, в детстве родители любили этот фильм. А я тогда был маленький, многого не понимал. Но теперь все переосмысливается, и старые фильмы воспринимаются совсем по-другому. Они более глубокие. Поэтому "Калину красную" посмотрю с удовольствием. И о детстве заодно вспомню. И как будто снова побуду с родителями, - рассказывает ростовчанин Роман.

Как заметила сотрудница новосибирского центра - кинотеатра "Победа" Екатерина Шевченко, восстановление киношедевров - мировой тренд.

"Люди готовы приходить в кино и смотреть легендарные фильмы на больших экранах и платить за них деньги. Всеми любимый фильм "Калина красная" отреставрировали специалисты "Мосфильма" в разрешении 4К - особой четкости, что уже делает его версию уникальной. Ну и, конечно, фильмы Шукшина для сибиряков - это своя тема, достояние, которое берегут, почитают. И невозможно не показать эту картину у нас".

Комментарий

Владимир Кочарян, директор журнала "Искусство кино":

- Выпустить в прокат отреставрированную версию легендарной картины Василия Шукшина "Калина красная" решили после того, как ее отобрали в специальную программу Венецианского кинофестиваля в конкурсе классики мирового кино. Выход картины также приурочен к юбилейному году - 90 лет со дня рождения Василия Шукшина. Прокатом советской классики занялись после того, как увидели, что по всему миру, кроме России, повторно показывают классику. Впервые в нашей стране в прокат была выпущена отреставрированная версия фильма "Сталкер" в 2018 году. Фильм посмотрели 20 тысяч зрителей, и было собрано 6 миллионов рублей, очень приличный результат. До этого в российских кинотеатрах крутили только отреставрированные версии зарубежной классики, а попыток глобального проката советских фильмов не было.