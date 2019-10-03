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3 октября 2019 г.

Закон Липецкой области от 2 октября 2019 года № 303-ОЗ "О внесении изменения в статью 1.1 Закона Липецкой области "О порядке установления прожиточного минимума в Липецкой области"

Дата подписания 2 октября 2019 г.
Опубликован 3 октября 2019 г.
Вступает в силу 1 января 2020 г.

Принят Липецким областным Советом депутатов 26 сентября 2019 года

Статья 1

Внести в статью 1.1 Закона Липецкой области от 30 декабря 2004 года № 164-ОЗ "О порядке установления прожиточного минимума в Липецкой области" (Липецкая газета, 2005, 1 января; 2008, 16 декабря; 2009, 21 октября; 2010, 29 октября; 2011, 9 ноября; 2012, 16 ноября; 2013, 17 декабря; 2014, 12 декабря; 2015, 6 ноября; 2016, 16 ноября; 2017, 8 ноября; 2018, 7 ноября) изменение, дополнив словами ", на 2020 год в размере 8620 рублей.".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Н.Ф.Тагинцев

 

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