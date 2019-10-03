Лондон внес поправки в санкции против РФ ради проекта по изучению Марса

Великобритания внесла поправки в закон об экспорте, который напрямую затрагивает сферу сотрудничества с Россией. На Туманном Альбионе обеспокоились возможным ущербом от антироссийской санкционной политики для программы по освоению Марса.

В Лондоне решили смягчить некоторые ограничительные меры для беспрепятственной реализации полетов на Красную планету в рамках миссии "ЭкзоМарс-2020", сообщает RT. Изменения внесены в раздел закона "Об экспорте", где идет речь о товарах и технологиях из Общего военного списка ЕС.

В документе сказано, что продажа, импорт, поставка в Россию "некоторых веществ, предназначенных для использования в определенных пусковых устройствах или для заправки определенных спутников, либо же для проведения определенных испытаний и полетов в рамках миссии "ЭкзоМарс-2020", может быть осуществлена при условии предварительного согласования в соответствии со статьей постановления о санкциях в отношении России.

Напомним, что Евросоюз еще несколько лет назад позаботился о полетах на Марс и вывел из-под секторальных рестрикций ракетное топливо для "ЭкзоМарс-2020".