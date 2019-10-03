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03.10.2019 20:48
Рубрика: Спорт

Подвело плечо

Мария Шарапова снялась с турнира в Австрии
Текст: Василиса Гончарова
Российская газета - Федеральный выпуск № 223(7981)
Организаторы турнира WTA Generali Ladies Linz в Австрии сообщили, что Мария Шарапова вынуждена была сняться с соревнований.

Сообщается, что у Шараповой возникли проблемы с плечом, из-за чего 32-летняя россиянка не сможет выйти на корт.

Напомним, что в настоящее время экс-первая ракетка мира Шарапова занимает в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 138-е место.

Второй поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором пройдет в Москве

В этом году Шарапова сыграла 15 матчей, из которых выиграла восемь. Ее лучший результат в сезоне - четвертый круг на Открытом чемпионате Австралии.

При этом представитель Шараповой заявил, что Мария по-прежнему намерена стать участницей выставочного турнира в Абу-Даби, который пройдет с 19 по 21 декабря этого года.

Ранее свое участие в этом соревновании подтвердили Рафаэль Надаль и Даниил Медведев.

Спорт Теннис Мария Шарапова
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