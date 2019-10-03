Телеканал "Матч ТВ" приобрел права на показ всех игр баскетбольных Евролиги в сезонах 2019-2022 и Еврокубка в сезонах 2019-2021, включая матчи решающих стадий обоих турниров.

На данный момент Евролига является самым престижным клубным турниром Старого Света. Начиная с этого сезона число ее участников увеличилось до 18 команд. В регулярном чемпионате каждая из них проведет по 34 матча. Восемь лучших по итогам "регулярки" выйдут в плей-офф.

В сезоне 2019/20 Россию впервые в истории турнира представляют три клуба. Это действующий чемпион ЦСКА, "Химки" и петербургский "Зенит".

Что касается Еврокубка, то это второй по рангу турнир после Евролиги. От нашей страны там выступают краснодарский "Локомотив-Кубань" и казанский УНИКС.

Матчи с участием российских и других клубов можно будет увидеть на основном канале "Матч ТВ", а также на тематических каналах "Матч! Игра" и "Матч! Страна".