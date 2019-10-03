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03.10.2019 21:28
Рубрика: Власть

Медведев назвал безуспешными попытки давления на Россию и Кубу

Текст: Владимир Кузьмин (Гавана)
Россия поддерживает требования Кубы о прекращении экономической блокады страны, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев по итогам переговоров с председателем Государственного совета и Совета министров республики Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

"В последние месяцы ужесточилась экономическая блокада Кубы со стороны США, налицо стремление создать токсичную атмосферу вокруг экономического сотрудничества с Кубой, отпугнуть экономических инвесторов, а по сути, провести энергетическую блокаду острова", - подчеркнул глава российского правительства.

Однако он уверен, что такие попытки все равно ничего не достигнут, о чем свидетельствует 60-летний опыт Острова Свободы по противодействию эмбарго. "Как не достигнут никакого успеха и попытки давить на нашу страну", - добавил Медведев.

Фото: Istock
Как Куба переживает блокаду США

Россия, по его словам, полностью поддерживает справедливые требования Гаваны о прекращении экономической блокады. "У Кубы в нашей стране есть верные друзья, наша страна является надежным партнером тех, для кого понятие суверенитета, независимости - основа национального характера и государственной политики", - заверил премьер-министр.

Партнерство Москвы и Гаваны нравится не всем, заметил председатель правительства России, но наша страна намерена и дальше реализовывать совместные инвестиционные проекты в разных сферах. Так, госкорпорация "ВЭБ.РФ" профинансирует расширение производства отечественных грузовых автомобилей на Кубе на 35 миллионов евро, о чем было подписано соответствующее соглашение.

- Мы договорились и дальше оказывать активную поддержку совместным масштабным проектам в разных сферах: это и транспорт, и инфраструктура, и сельское хозяйство, и, конечно, энергетика и высокие технологии и цифровое развитие, - заявил Дмитрий Медведев, подводя итоги переговоров.

Вице-премьер российского правительства Юрий Борисов, сопредседательствующий в межправительственной комиссии, рассказал, что Москва и Гавана будут прорабатывать вопрос продовольственной безопасности Кубы. "Это связано с поставкой зерновых, с поставкой продукции животноводства", - пояснил он, заметив, что характер отношений между странами стал более продуманным, системным, а все совместные проекты имеют долгосрочный характер.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство Председатель Правительства Отношения между США и Кубой
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