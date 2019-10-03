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03.10.2019 23:56
Рубрика: Спорт

"Металлург" исправился

"Магнитка" прервала серию неудач
Текст: Иван Ильин
Российская газета - Столичный выпуск № 223(7981)
В Континентальной хоккейной лиге в четверг происходили важные события. Главным стала встреча лидеров Запада - "Витязя" и действующего чемпиона ЦСКА.
Фото: РИА Новости
"Ак Барс" прервал серию питерского СКА из трех побед

Ну а чуть ранее в Магнитогорске местный "Металлург" принимал ярославский "Локомотив". Если бы еще месяц назад кто-то сказал, что встреча с такой вывеской будет битвой аутсайдеров, это показалось бы безумием. Но по факту "Металлург" - худший клуб Востока, а "Локо" идет на предпоследнем месте на Западе. И те, и другие уже успели уволить главного тренера, но и это выйти из кризиса не помогло.

В битве неудачников убедительнее оказалась "Магнитка" - 5:3. У "сталеваров" главным героем стал Расмуссен, забросивший две шайбы и сделавший передачу. За "Локо" дублем отметился Ландер. Эта победа прервала серию "Металлурга" из четырех поражений подряд, но команда Ильи Воробьева остается на последнем месте в Восточной конференции.

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Спортивные организации Хоккейные клубы "Металлург" Магнитогорск Спортивные организации Хоккейные клубы "Локомотив" Чемпионат КХЛ 2019/2020
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