В Континентальной хоккейной лиге в четверг происходили важные события. Главным стала встреча лидеров Запада - "Витязя" и действующего чемпиона ЦСКА.

Ну а чуть ранее в Магнитогорске местный "Металлург" принимал ярославский "Локомотив". Если бы еще месяц назад кто-то сказал, что встреча с такой вывеской будет битвой аутсайдеров, это показалось бы безумием. Но по факту "Металлург" - худший клуб Востока, а "Локо" идет на предпоследнем месте на Западе. И те, и другие уже успели уволить главного тренера, но и это выйти из кризиса не помогло.

В битве неудачников убедительнее оказалась "Магнитка" - 5:3. У "сталеваров" главным героем стал Расмуссен, забросивший две шайбы и сделавший передачу. За "Локо" дублем отметился Ландер. Эта победа прервала серию "Металлурга" из четырех поражений подряд, но команда Ильи Воробьева остается на последнем месте в Восточной конференции.