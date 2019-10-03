МИД РФ: Выправление ситуации с визами зависит от США

На Смоленской площади возложили ответственность на Вашингтон за непростую ситуацию в визовом диалоге с США.

"Именно от американской стороны зависит прекращение порочной практики невыдачи виз официальным представителям, что добавляет негатива в наши двусторонние отношения", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам дипломата, ответные меры Москвы на недружественную политику американцев носят зеркальный, но точечный характер. "Нам известно только о двух сенаторах, которые не смогли въехать в Россию, но это не потому что Россия не выдает им визы, или делает это не вовремя, или задерживает визы, а потому что они находятся в российском визовом черном списке", - добавила она.

Простые американские граждане, заверила Мария Захарова, не испытывают сложностей во время прохождения визовых процедур. "У нас нет проблем по выдаче виз гражданам США. Россия не создает никаких препятствий в диалоге с США, Россия открыта к делегационным обменам", - резюмировала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, что в сентябре посольство США в РФ отказало в выдаче американских виз десяти членам российской делегации для участия в Генассамблее ООН. Помимо Дмитрия Рогозина, в Нью-Йорк не смогли приехать глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев и руководитель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий, а также некоторые сотрудники МИД России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообещал, что Москва жестко отреагирует на действия американских партнеров.