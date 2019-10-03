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03.10.2019 20:48
Рубрика: Спорт

Шайбы в дебюте

Илья Михеев и Александр Овечкин отличились в стартовых поединках нового сезона НХЛ
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск № 223(7981)
Накануне за океаном стартовал регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. В первом матче нового сезона "Торонто" принимал "Оттаву" и добился победы - 5:3. Стоит отметить, что в составе "Мейпл Лифз" дебютировал воспитанник омского "Авангарда" Илья Михеев.
Александр Овечкин помог "Вашингтону" обыграть действующего обладателя Кубка Стэнли. Фото: РИА Новости. Александр Овечкин помог "Вашингтону" обыграть действующего обладателя Кубка Стэнли. Фото: РИА Новости.
Александр Овечкин помог "Вашингтону" обыграть действующего обладателя Кубка Стэнли. Фото: РИА Новости.

Форвард "Торонто" оправдал доверие тренерского штаба и отличился в первой же игре. Михеев забросил первую шайбу в НХЛ и сделал результативную передачу.

После матча счастливый Илья с робкой улыбкой рассказал журналистам, что очень сильно волновался перед дебютом:

- Признаюсь вам честно: этого момента я ждал всю свою жизнь. Много работал, чтобы воплотить мечту в реальность, а после заброшенной шайбы почувствовал облегчение. Было трудно поверить в реальность происходящего - я впервые играл перед таким огромным количеством болельщиков.

Фото: Анатолий Медведь/ РГ
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Оценил старания новичка и главный тренер "Торонто" Майк Бэбкок:

- Мне понравился Илья. Он хороший хоккеист, у меня нет в этом сомнений, и игра доказала, что мы сделали правильный выбор. Мне понравилось то, как он контролировал шайбу и катался с ней. Думаю, что у этого парня хорошее будущее в НХЛ.

Особняком стоял матч с участием действующего обладателя Кубка Стэнли, клуба "Сент-Луис Блюз" против "Вашингтон Кэпиталз".

"Блюзмены" хорошо начали игру и повели с разницей в две шайбы, однако в составе "Вашингтона" нашлись свои "джокеры" - форвард Александр Овечкин и защитник Дмитрий Орлов, которые смогли сравнять счет и перевели игру в овертайм. В дополнительном периоде чех Якуб Врана принес победу "Кэпиталз" - 3:2.

К слову, Овечкин вышел на первое место в НХЛ по заброшенным шайбам в первых матчах сезона среди действующих игроков. Как сообщает официальный сайт НХЛ, в его активе 11 голов в 15 матчах.

Также отметим, что нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов пропускал матч из-за дисквалификации, а голкипер Илья Самсонов всю игру провел в запасе.

Комментируя победу своего клуба, Александр Овечкин был довольно откровенен:

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
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- Поскольку это был первый матч в регулярном чемпионате, то у нас было много ошибок и немного рваный ритм. При этом очень хорошо, что мы создали достаточно моментов для того, чтобы забрасывать шайбы. Считаю, наша тройка с Бекстремом и Уилсоном сыграла хорошо. Могу пообещать болельщикам, что с каждым матчем команда будет лучше и лучше. У меня тоже было много возможностей забить, использовал одну. Возможно, в следующий раз получится лучше.

Также стоит рассказать про встречу "Вегас" и "Сан-Хосе". Матч вызвал ажиотаж среди болельщиков. Арену посетили 18 588 зрителей, что стало рекордом "Вегаса" в регулярных чемпионатах.

Поддержка трибун помогла "рыцарям", и они добились уверенной победы со счетом - 4:1. Увы, форвард "Вегаса" Валентин Зыков закончил матч с показателем полезности "-1". А дебютировавший в НХЛ за "Сан-Хосе" Данил Юртайкин тоже результативными действиями не отметился.

Тем временем, как сообщает официальный сайт НХЛ, перед стартом регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги все команды опубликовали свои заявочные листы.

Всего в списки попали 690 хоккеистов. 295 из них (42,8%) представляют Канаду. 177 (25,7%) - американцев, 79 (11,4%) - шведов и 33 - представителя Финляндии.

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На данный момент в заявках команд 31 российский хоккеист. Следом идут Чехия (26), Швейцария (11) и Словакия (9). Всего в НХЛ на момент старта сезона заявлены хоккеисты из 20 стран.

Самым "канадским" клубом оказался "Сент-Луис". В составе действующего обладателя Кубка Стэнли 16 игроков из страны родоначальников хоккея. Самая американская команда - "Миннесота", где 11 игроков с гражданством США.

Самыми интернациональными стали "Колорадо" и "Коламбус", где играют представители девяти государств.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ Спортивные организации Хоккейные клубы "Авангард" Александр Овечкин
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