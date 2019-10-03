Минэнерго: мировой спрос на нефть замедляется, но кризиса на рынке нет

Спрос на нефть на мировом рынке в этом году замедлится, отмечают в российском минэнерго. Это связано с тревожными сигналами в мировой экономике и обострениями торговых войн. Но общее самочувствие нефтяного рынка пока можно назвать сбалансированным и не требующим быстрых действий со стороны крупных экспортеров.

Минэнерго России отмечает замедление спроса на нефть в мире, констатировал глава ведомства Александр Новак на международном форуме "Российская энергетическая неделя" в Москве. Так, по словам Новака, в этом году по сравнению с 2018-м под воздействием различных факторов спрос на нефть будет значительно ниже. По примерным оценкам, прирост спроса в 2019 году составит 1-1,1 миллиона баррелей в сутки, хотя год назад он был на уровне 1,5 миллиона баррелей в сутки, сообщил глава минэнерго.

На снижение спроса на нефть повлияло общее замедление мировой экономики, сказал Новак. По его словам, оно связано с торможением роста ВВП в США, Евросоюзе и Китае, обусловленном торговыми войнами и взаимным введением пошлин на импорт товаров.

"Мы видим основную статистику, которая влияет на показатели и цены на рынке, - это запасы нефти в США, хотя, конечно, США не являются обладателем полных запасов мировых. Тем не менее рынок сегодня оценивает именно этот показатель в первую очередь, во вторую очередь - это запасы в странах ОЭСР, и в третью очередь - запасы в целом в мире", - добавил Новак (цитата по ТАСС).

Спрос на нефть уменьшается из-за тревожных сигналов в мировой экономике - замедления роста ВВП в США, ЕС и Китае, а также торговых войн

При этом сам нефтяной рынок на сегодняшний день более-менее стабилен и сбалансирован с точки зрения спроса и предложения, считает глава минэнерго. В частности, по его мнению, сейчас нет поводов для проведения внеочередной встречи представителей стран ОПЕК+. До этого в начале июля страны ОПЕК+ продлили сделку по ограничению добычи нефти на следующие девять месяцев. Параметры договоренностей между крупнейшими странами - экспортерами нефти остались прежними - снижение нефтедобычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки (для стран ОПЕК - 800 тысяч баррелей, не-ОПЕК - 400 тысяч баррелей) к уровню октября 2018 года.

Тем временем

Полеты дронов над объектами ТЭК могут запретить весной 2020 года

Ограничения на несанкционированные полеты дронов над объектами ТЭК в России могут быть введены к концу весны 2020 года, часть методических указаний на эту тему уже подготовлена. Об этом сообщил журналистам в кулуарах "Российской энергетической недели" замглавы минэнерго Андрей Черезов.

По его словам, за несанкционированные полеты беспилотников над объектами ТЭК может быть введена административная или уголовная ответственность.

Тема запрета полетов беспилотников над объектами российского ТЭК резко актуализировалась после атаки дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии в середине сентября. После удара суточный объем добычи нефти в стране упал вдвое (а это 6 процентов всей мировой добычи) и был восстановлен только на днях.