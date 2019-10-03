Новости

Юрий Лоза вспомнил, как его озадачил Карел Готт 13:05
В "Крестах" арестанты избили петербуржца за отсутствие денег 13:02
В Москве почти готов особняк для посольства Республики Южной Осетии 12:45
Искалеченной девочке из Ингушетии проведут реконструкцию руки 12:39
В Минске проходит встреча молодых дипломатов России и Беларуси 12:38
Минфин России увеличит покупки иностранной валюты 12:37
В Тюмени проверят сообщение о выписке юноши с опухолью мозга 12:36
Гэндальфа в сериале по "Властелину колец" предложили сделать женщиной 12:30
Второй поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором пройдет в Москве 12:21
В Кузбассе из роддома похитили младенца 12:19
СК расследует дело о групповом издевательстве над школьником 12:18
Шарапова из-за травмы плеча не сыграет в Линце 12:17
Оппозиция Румынии вынесла на обсуждение вотум недоверия правительству 12:10
Самый старый дом в Арктике оказался под угрозой разрушения 12:10
Видео: водители перекрыли движение, чтобы спасти потерявшегося котенка 12:10
На Чукотке самолет выкатился за пределы полосы 12:07
Мужчина попытался вывезти из Якутии сумку с золотым песком 12:03
День музыки отметят в трех столичных парках в выходные 12:01
83-летний Ален Делон возвращается в кино 12:00
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск 11:58
Путин поздравил Штайнмайера и Меркель с Днем германского единства 11:50
В Крыму устроят налоговые каникулы для отелей 11:50
Минфин предложил изменить подход к сбору налогов с интернет-гигантов 11:45
Росгвардейцы на Камчатке выявили ущерб в 200 млн рублей от браконьеров 11:44
В центре Москвы посадят более 450 саженцев по программе "Миллион деревьев" 11:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чиновникам разъяснили правила дресс-кода для госслужащих
Чиновникам разъяснили правила дресс-кода для госслужащих
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
03.10.2019 11:45
Рубрика: Экономика

Минфин предложил изменить подход к сбору налогов с интернет-гигантов

Текст: Роман Маркелов
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Российский Минфин прорабатывает варианты ужесточения налоговой нагрузки на мировых поставщиков цифровых услуг - таких как Google, Facebook и Apple. Об этом пишет РБК со ссылкой на проект "Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" Минфина.

Фото: Сергей Савостьянов/ РГ
Как изменится налогообложение богатых россиян

Так, Минфин предлагает внести изменения в российское законодательство, чтобы цифровые компании декларировали доходы для налогообложения в тех юрисдикциях, где находятся их пользователи. По мнению ведомства, такой подход позволит справедливо распределять налоги и не допускать бюджетных потерь.

Сейчас глобальные интернет-компании чаще всего платят налоги на прибыль по месту регистрации штаб-квартиры. Поэтому для сокращения издержек многие из них переносят штаб-квартиры в юрисдикции с низким налогами. Так, в Европе офисы Google, Facebook, Microsoft зарегистрированы в Ирландии, где ставка налога на прибыль составляет 12,5 процента.

Экономика Финансы Налоги Правительство Минфин Компании Информационные технологии Google Компании Информационные технологии Facebook Компании Информационные технологии Apple Налоговая реформа
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Самолет МС-21-300 совершил экстренную посадку в Жуковском
Минфин предложил изменить подход к сбору налогов с интернет-гигантов
Лавров: "Формула Штайнмайера" является уступкой и "плана Б" не будет
США обложили пошлинами европейские товары
КНДР подтвердила запуск новейшей баллистической ракеты с подлодки