Минфин предложил изменить подход к сбору налогов с интернет-гигантов

Российский Минфин прорабатывает варианты ужесточения налоговой нагрузки на мировых поставщиков цифровых услуг - таких как Google, Facebook и Apple. Об этом пишет РБК со ссылкой на проект "Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" Минфина.

Так, Минфин предлагает внести изменения в российское законодательство, чтобы цифровые компании декларировали доходы для налогообложения в тех юрисдикциях, где находятся их пользователи. По мнению ведомства, такой подход позволит справедливо распределять налоги и не допускать бюджетных потерь.

Сейчас глобальные интернет-компании чаще всего платят налоги на прибыль по месту регистрации штаб-квартиры. Поэтому для сокращения издержек многие из них переносят штаб-квартиры в юрисдикции с низким налогами. Так, в Европе офисы Google, Facebook, Microsoft зарегистрированы в Ирландии, где ставка налога на прибыль составляет 12,5 процента.