Минфин предложил повысить розничные цены на водку и коньяк

С 215 до 230 рублей хочет повысить Минфин России минимальную розничную цену на водку. Об этом, как сообщает агентство ТАСС, заявил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

Сазанов добавил, что новая цена может начать действовать со следующего года. Минимальная розничная цена на коньяк может быть повышена с 388 рублей до 420-430 рублей за 0,5 литра. В начале года цены на крепкие напитки уже увеличивались.

По мнению директора Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя "ЦИФРРА" Вадима Дробиза, никакого существенного значения на рынок новое увеличение стоимости крепкого алкоголя не окажет.

"Отпускные и розничные цены у нас занижены, поэтому на прибыли производителей такое незначительное поднятие цен особе не скажется. Те граждане, которые покупают легальный алкоголь, тоже особенно не почувствуют разницы. Ну, заплатят на 10-15 рублей больше", - отмечает Дробиз.

По его словам, к сожалению, пока не удается решить главную проблему - присутствие на рынке нелегального алкоголя. "Кустарные цеха по производству алкоголя обнаруживаются чуть ли не каждый день, но пока есть спрос, будет и нелегальное производство", - уверен эксперт. Лишь общее повышение уровня жизни и культуры употребления алкоголя поможет людям перейти с "паленой" водки на качественные напитки.

При этом Дробиз напоминает, что минимальные цены, которые устанавливает правительство, должны сигнализировать покупателям, что дешевле этой стоимости легальный качественный алкоголь в магазинах, имеющих лицензию на продажу спиртного, стоить не может.