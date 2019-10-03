Минфин предложил повысить розничные цены на водку и коньяк

Новости

Король Иордании: Россия играет ключевую роль во многих регионах мира 18:59
В ПАСЕ попытались сорвать выступление главы российской делегации 18:56
Путин отметил исторический шаг Трампа в диалоге с КНДР 18:53
Путин рассказал, как в 90-е удалось избежать гражданской войны 18:52
"Матч ТВ" приобрел права на показ Евролиги и Еврокубка 18:38
Путин предложил создать новую международную организацию по безопасности 18:36
В квартире напавшего на полицейских в Париже проводится обыск 18:31
Мэр Керчи ушел в отставку 18:23
Вашингтон создаст базу ДНК нелегалов 18:18
Для строительства дорог привлекут частные деньги 18:01
Умерла актриса из "Вечера трудного дня" The Beatles Анна Куэйл 17:50
В Сети высмеяли Трампа, потрогавшего колено президента Финляндии 17:49
МИД РФ: Выправление ситуации с визами зависит от США 17:39
Во время прыжка с парашютом 22 десантника США получили травмы 17:32
В Туле попрощались с ветераном, расписавшимся на стене Рейхстага 17:28
Экс-министр Португалии: Санкции ЕС не приносят инициаторам результата 17:23
Собянин наградил 40 лучших педагогов Москвы 17:19
В Петербурге открыли три новые станции метро 17:19
"Мисс Москва" потребовала у бывшего короля Малайзии свыше 700 млн рублей 17:10
АвтоВАЗ снизил цены на Lada Largus "для экономных" 17:10
Вышел трейлер нового фильма Клинта Иствуда "Ричард Джуэлл" 17:05
Продажи Lada продолжают набирать обороты 17:01
В Саратовской области полицейские арестованы за убийство на кладбище 16:58
Европарламент не одобрит план Джонсона по Brexit 16:52
Томич застрелил в офисе двух женщин 16:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят готовность ЖКХ Москвы к осенне-зимнему сезону
В "РГ" обсудят готовность ЖКХ Москвы к осенне-зимнему сезону
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
03.10.2019 18:35
Рубрика: Экономика

Минфин предложил повысить розничные цены на водку и коньяк

Текст: Ольга Игнатова
С 215 до 230 рублей хочет повысить Минфин России минимальную розничную цену на водку. Об этом, как сообщает агентство ТАСС, заявил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сазанов добавил, что новая цена может начать действовать со следующего года. Минимальная розничная цена на коньяк может быть повышена с 388 рублей до 420-430 рублей за 0,5 литра. В начале года цены на крепкие напитки уже увеличивались.

Исследование: Каждый четвертый юрист имеет проблемы с алкоголем

По мнению директора Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя "ЦИФРРА" Вадима Дробиза, никакого существенного значения на рынок новое увеличение стоимости крепкого алкоголя не окажет.

"Отпускные и розничные цены у нас занижены, поэтому на прибыли производителей такое незначительное поднятие цен особе не скажется. Те граждане, которые покупают легальный алкоголь, тоже особенно не почувствуют разницы. Ну, заплатят на 10-15 рублей больше", - отмечает Дробиз.

Фото: iStock
В России могут ужесточить требования к продаже алкоголя

По его словам, к сожалению, пока не удается решить главную проблему - присутствие на рынке нелегального алкоголя. "Кустарные цеха по производству алкоголя обнаруживаются чуть ли не каждый день, но пока есть спрос, будет и нелегальное производство", - уверен эксперт. Лишь общее повышение уровня жизни и культуры употребления алкоголя поможет людям перейти с "паленой" водки на качественные напитки.

При этом Дробиз напоминает, что минимальные цены, которые устанавливает правительство, должны сигнализировать покупателям, что дешевле этой стоимости легальный качественный алкоголь в магазинах, имеющих лицензию на продажу спиртного, стоить не может.

Экономика Товары и цены Правительство Минфин Цены на продукты
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме объяснили, какие льготы предлагаются для "жертв перестройки"
Стали известны подробности трагедии в префектуре полиции Парижа
Главу Росгидромета Максима Яковенко освободили от должности
Лондон внес поправки в санкции против РФ ради проекта по изучению Марса
ОАК: После завершения испытательного полета МС-21 приземлился в Жуковском